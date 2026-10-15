Путін і Трамп готують часткову капітуляцію України: стало відомо про цинічний план США і РФ

Російсько-ізраїльський підприємець Леонід Невзлін попереджає про ризики американської політики щодо Москви. На його думку, спроби адміністрації Дональда Трампа повернути Росію до переговорів за допомогою економічних домовленостей можуть посилити позиції Володимира Путіна, не забезпечивши реальних поступок із його боку. Невзлін наголошує на важливості оцінювати не лише заяви про мир, а й конкретні вигоди, які Кремль отримує від контактів із Вашингтоном.

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Особливе занепокоєння викликає угода щодо дизельного пального. Леонід Невзлін вважає, що відновлення економічної взаємодії зі США може стати для Путіна політичним здобутком, навіть якщо Росія не демонструватиме готовності завершити війну. За такого сценарію Москва отримує можливість повернутися до міжнародного діалогу, тоді як питання реальних поступок залишається відкритим.

Як повідомляє Reuters, представники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер заявили українській делегації, що Путін поки не готовий домовлятися про припинення війни. Водночас американська сторона сподівається, що домовленість щодо дизельного пального допоможе пом’якшити позицію Кремля та відновити тристоронні переговори.

Ще одним суперечливим моментом є позиція Вашингтону щодо українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Американська адміністрація прагне домогтися обмеження таких атак, розглядаючи це як можливий крок до відновлення переговорів. Однак, як випливає з оцінок, наведених у вихідному матеріалі, Леонід Невзлін звертає увагу на ризик односторонніх поступок, якщо Москва не погодиться на аналогічні обмеження.

На думку підприємця, головна небезпека полягає в тому, що Росія може отримати економічні та політичні переваги без реального прогресу в питанні миру. Для України принципово важливо, щоб переговори не перетворилися на тиск лише на Київ, а передбачали конкретні кроки Кремля до припинення бойових дій.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські амбіції не обмежуються захопленням українських земель — Кремль прагне повернути собі вплив у Центральній Європі.