Путін хоче змусити українців вимагати капітуляції: розкрито приголомшлмиву правду про нову тактику РФ



















Російські удари по українських містах мають на меті не лише завдати фізичних руйнувань. Кремль прагне посилити психологічний тиск на суспільство, сформувати відчуття постійної небезпеки та змусити людей вимагати припинення війни на будь-яких умовах. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Удар по Києву. Фото: з відкритих джерел

Його коментар прозвучав на тлі чергових російських атак по українських містах. Зокрема, 28 вересня Київ зазнав серії ударів. Спочатку повідомлялося про 19 постраждалих і загиблу жінку, згодом поліція Києва уточнила, що кількість постраждалих зросла до 21. Серед пошкоджених об'єктів були медичний центр, житловий будинок, бізнес-центр, АЗС та адміністративні будівлі.

Коваленко пояснює, що один із ключових ефектів такої тактики — "хаотизація і каталізація панічних настроїв у суспільстві". За його словами, Росія намагається створити ситуацію, коли люди втрачають відчуття безпеки та починають ставити запитання до влади, місцевих адміністрацій і військових.

"Щоб у населення виникали питання до влади, до обласних військових адміністрацій, до міських адміністрацій, безпосередньо до президента і навіть до військових: чому ви нас не захищаєте?" — пояснив оглядач.

На його думку, таким чином Москва розраховує підірвати довіру до державних інституцій. Наступним кроком може стати поява суспільного запиту на припинення війни незалежно від умов.

"Тобто це такий собі тиск, який повинен нівелювати довіру до будь-кого і посіяти якраз панічні настрої. Це класична тактика, яку використовує Росія не вперше", — зазначив Коваленко.

Оглядач також проводить паралелі з тактикою, яку, за його словами, Москва застосовувала під час інших воєнних кампаній. Він наголошує, що удари по цивільних можуть бути спрямовані не тільки на руйнування інфраструктури, а й на психологічне виснаження суспільства.

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