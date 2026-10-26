Путін хоче змінити правила безпеки в Європі: що Росія вимагатиме на переговорах щодо України

Новий раунд переговорів про завершення війни проти України може стати для Кремля можливістю знову порушити питання щодо розширення НАТО та військової присутності альянсу в Європі. Про це пише The Telegraph із посиланням на дипломатичні джерела.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, російський президент Володимир Путін може домагатися поступок у сфері європейської безпеки. Зокрема, Москва, ймовірно, вимагатиме скоротити військову присутність НАТО до рівня 1997 року – до вступу до альянсу низки держав колишнього Східного блоку.

Такі вимоги потенційно торкнулися б Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Фінляндії. Остання приєдналася до НАТО у 2023 році. Усі п'ять країн мають спільний кордон із Росією.

Додатковим учасником дипломатичного процесу, на думку помічника Путіна Юрія Ушакова, мають стати європейські держави. Він заявив, що їхня участь має важливе значення для досягнення домовленостей. При цьому сам Ушаков не очікує на суттєвий прорив від майбутньої зустрічі, назвавши її пробним кроком.

Переговори в Абу-Дабі, як зазначає видання, можуть торкнутися не лише припинення бойових дій в Україні, а й ширшого питання післявоєнної архітектури безпеки Європи. Українські та європейські чиновники висловили готовність обговорювати цю тему.

Однак європейські представники, як і раніше, відкидають російські вимоги щодо перегляду існуючої військової присутності НАТО. Один із чиновників заявив, що позиція Європи залишається такою ж, якою була у січні 2022 року.

Тоді Москва наполягала на зміні системи європейської безпеки та вимагала, зокрема, обмежити подальше розширення альянсу. Західні країни погоджувалися обговорювати питання безпеки, але не приймали пропозиції щодо виведення військ та ядерної зброї з території колишніх радянських республік.

Тепер питання полягає в тому, чи Кремль спробує знову пов'язати завершення війни проти України з масштабними змінами у відносинах Росії та НАТО. Якщо подібні вимоги справді стануть частиною переговорів, обговорення світу може вийти далеко за межі українського фронту та торкнутися безпеки всього європейського континенту.

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