Путін хоче заманити Зеленського у найбільш небзпечну пастку: експерт попередив про задум Кремля



















Заяви Кремля про готовність Володимира Путіна відповісти на дзвінок президента України Володимира Зеленського не свідчать про реальну готовність Росії до мирного врегулювання. Такі сигнали можуть бути частиною інформаційної стратегії Москви, спрямованої на те, щоб зберегти переговорний контакт зі Сполученими Штатами та представити Україну стороною, яка нібито не хоче домовлятися. Таку думку висловив політтехнолог Тарас Загородній.

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Коментуючи заяви помічника російського диктатора Юрія Ушакова про можливу телефонну розмову Путіна із Зеленським, експерт наголосив: Кремль не демонструє готовності припиняти бойові дії. Натомість Москва, за його оцінкою, намагається просувати формат переговорів за участю США, Росії та України, у якому Київ може опинитися під посиленим тиском.

"Нічого вони не готові говорити. Вони хочуть вивести переговори знову-таки в трикутнику США, Росія і Україна, де Україна явно буде в меншості", — заявив Загородній.

Політтехнолог також звернув увагу на те, що російська сторона продовжує завдавати ударів по українській території, водночас публічно заявляючи про нібито готовність до діалогу. На його думку, це дозволяє Кремлю створювати інформаційне тло, у якому Україну можуть намагатися представити непоступливою стороною.

Загородній вважає, що Москва сприймає переговори передусім як інструмент тиску, а не як шлях до припинення війни. Тому, за його словами, змістовний діалог можливий лише за умов, коли Росія відчуватиме наслідки українських ударів і посилення міжнародного тиску.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія прагне не лише захоплювати українські території, а й витісняти звідти місцеве населення, перетворюючи міста на місця, непридатні для життя. Для досягнення цієї мети Кремль використовує удари по тилу та цивільній інфраструктурі. Таку оцінку озвучив публіцист і політичний аналітик Віталій Портников.