Путін хоче перетворити Білорусь на плацдарм для нової атаки: Зеленський розкрив, що задумав диктатор

Росія продовжує шукати способи посилити воєнний тиск на Україну з території Білорусі. Володимир Путін, за оцінкою президента України Володимира Зеленського, прагне глибше втягнути Мінськ у повномасштабну війну та розглядає нові варіанти використання білоруської території.

Путін та Лукашенко. Фото: із відкритих джерел

Спілкуючись із журналістами, Зеленський заявив, що загроза атак на західні регіони України зберігається. За його словами, українській стороні відомо про розміщення російських ретрансляторів на території Білорусі, які дозволяють використовувати цей коридор для керування безпілотниками.

Однак, як вважає глава держави, Москва може намагатися розширити військову присутність та домогтися згоди Олександра Лукашенка на розміщення більш небезпечних озброєнь.

Зокрема, Зеленський попередив про потенційну загрозу розгортання у Білорусі балістичних ракет. У такому разі під додатковим ризиком виявиться насамперед західна частина України, оскільки географічне положення білоруської території дозволяє використовувати її як напрямок для нових ударів.

"Це пряме втягування Білорусі у цю війну", — наголосив український президент.

Заява прозвучала на тлі російської агресії, що триває проти України. Київ побоюється, що співпраця Москви та Мінська може вийти за межі вже існуючої військової взаємодії та призвести до появи нових загроз для української території.

При цьому Зеленський говорив про наміри та можливі плани Кремля. У його заяві не наводилися підтверджені відомості про те, що рішення про розміщення балістичних ракет у Білорусі вже ухвалено або такі комплекси розгорнуті.

Головний ризик, на який вказує українська сторона, полягає у поступовому розширенні ролі Білорусі у російській війні. Якщо Москва досягне розміщення додаткових озброєнь, це може змінити характер загроз для західних областей України і вимагати посилення оборони на цьому напрямі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія намагається влаштувати Україні блекаут перед зимою: Зеленський розкрив масштаб удару по енергетиці.



