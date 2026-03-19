Путін хоче кинути на війну в Україну ще 400 тисяч, але є один нюанс: де прорахувався диктатор

Плани Росії залучити 400 тисяч нових військовослужбовців у 2026 році виглядають значними, але фактично не змінюють загальної ситуації на фронті. Про це розповів Іван Ступак, військовий експерт і колишній співробітник СБУ, в ефірі Radio NV.

"РФ планує набирати приблизно по 35 тисяч військових щомісяця, як це відбувалося у 2025 і 2024 роках. Плюс-мінус цифра залишається незмінною. Тому говорити про щось неймовірне, якісь великі показники, ні, це те, що вже було раніше", – пояснив Ступак.

За його словами, стабільні темпи мобілізації свідчать про серйозні проблеми Росії з особовим складом. Після листопада РФ не змогла суттєво збільшити чисельність своїх сил в Україні, утримуючи на фронті приблизно 710–717 тисяч військових.

"Це означає, що люди закінчуються… Це означає, що скільки підкидають, стільки ж і втрачають щодня, щотижнево, щомісяця. Тому всі ці цифри потрібні лише для відновлення втрат, які вони дійсно постійно несуть і визнають самі. Ось така цифра і намальована на 26-й рік", – додав експерт.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у 2026 році РФ планує рекрутувати близько 409 тисяч військових, що підтверджує наміри Кремля продовжувати агресію проти України.

Водночас засновник компанії з оборонної продукції "First Contact" Валерій Боровик зазначив, що через значні втрати та неможливість виконати поставлені завдання Москва може готуватися до оголошення нової масової мобілізації, аби компенсувати кадрові прогалини.

