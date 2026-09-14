Путін хоче більшого, ніж території України: розкрито несподіваний інсайд про новий задум Кремля



















Попри активізацію дипломатичних контактів та заяви про можливі переговори вже восени, швидкого завершення війни очікувати не варто. Володимир Путін може затягувати час щонайменше до весни, спостерігаючи за ситуацією в Україні та позицією її партнерів. Таку думку висловив політичний оглядач Борислав Береза.

Володимир Путін і Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, головна проблема нинішніх переговорних ініціатив полягає в тому, що територіальні вимоги Москви можуть бути лише частиною значно ширших планів Кремля.

"Путін відверто хоче Ялту 2.0, хоче на рівних сісти за стіл перемовин з Трампом і Сі і хоче поділити світ так, як це відбулося після Другої світової", — заявив Береза.

Оглядач проводить історичну паралель із Мюнхенською угодою 1938 року, коли європейські держави погодилися на передачу Німеччині Судетської області Чехословаччини, сподіваючись уникнути великої війни. На його думку, поступки агресору не гарантують припинення подальших вимог.

Береза також скептично оцінює заяви про можливий швидкий дипломатичний прорив. Він вважає, що Москва наразі не демонструє реальної зацікавленості у припиненні бойових дій.

"Ні, не буде миру, на жаль, не буде. Путіну він не потрібен", — наголосив оглядач.

На думку Берези, Кремль може продовжувати вичікувати, оцінюючи стійкість України, обсяги західної допомоги та розвиток міжнародної ситуації. Саме тому найближчі місяці він вважає критично важливими.

"Вікно можливості для нас відкриється... тільки весною. І це в кращому випадку", — спрогнозував Береза.

Він переконаний, що Україні у цей період необхідно концентруватися насамперед на зміцненні обороноздатності, а не покладатися виключно на перспективу швидких переговорів.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський розраховує наступного тижня провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Одними з головних тем переговорів можуть стати можливість запровадження морського та енергетичного перемир’я між Україною та Росією. Про це Зеленський заявив в телеефірі під час візиту до Канади.