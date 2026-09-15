Путін готується до зимового терору: які регіони України опинилися під новою загрозою

Російські війська можуть готувати нову масштабну кампанію ударів по Україні із особливим акцентом на західні регіони. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Аналітики зазначають, що російська армія продовжує вдосконалювати склад ударних груп та збільшувати застосування реактивних безпілотників. Такий підхід, за оцінкою ISW, дозволяє Москві прагнути завдати максимальної шкоди під час масованих атак.

Особливого значення це набуває напередодні зими, коли російські війська традиційно намагаються завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше повідомив, що у серпні 2026 року Росія запустила близько 2800 реактивних БПЛА. Для порівняння, у липні їх було близько 1500, а у червні – приблизно 350.

Гнат пояснив, що реактивні безпілотники мають меншу дальність польоту, тому Росія також застосовує звичайні ударні дрони типу Shahed, запускаючи їх кількома хвилями у напрямку західних областей України.

Ще однією загрозою ISW вважає збільшення виробництва російських балістичних ракет.

Заступник начальника ГУР Вадим Скибицький заявив, що Росія здатна виготовити не менше 100 балістичних ракет протягом вересня.

За даними аналітиків, РФ використовує від 17 до 19 пускових установок балістичних ракет, розміщених у Курській, Воронезькій та інших прикордонних з Україною областях. Звідти російські війська можуть завдавати ударів по Києву та іншим українським регіонам.

ISW зазначає, що Росія повертається до більш активного використання балістичних ракет, прагнучи скористатися дефіцитом України зенітно-ракетних комплексів Patriot.

У ISW вважають, що нестача систем Patriot, ймовірно, збережеться і в зимовий період. Росія може спробувати скористатися цим для формування більших пакетів балістичних ракет та ударів по енергетичній та іншій критично важливій інфраструктурі України.

За оцінкою аналітиків, таким чином Москва може прагнути повторити стратегію попередніх зим – завдати максимальної шкоди енергетиці та чинити тиск на українське населення.

При цьому Україна потенційно має можливість ускладнити роботу російських пускових установок, розташованих у прикордонних районах РФ. В ISW пов'язують таку перспективу з можливим отриманням Києвом удосконаленої технології Starshield, яка, як передбачається, може підвищити здатність України завдавати точних ударів по військових об'єктах на території Росії.

Поки що йдеться саме про прогнози та оцінки аналітиків. Однак поєднання зростання виробництва балістичних ракет та різкого збільшення кількості реактивних БПЛА вказує на підготовку Росією нових можливостей для масованих атак.

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