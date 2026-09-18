Вибори до Держдуми РФ 18–20 вересня знову повернули на перший план питання нової мобілізації. Кремль категорично заперечує її підготовку, однак саме період після голосування розглядається як потенційне політичне "вікно", коли російська влада теоретично могла б ухвалити непопулярне рішення. Чи справді Путін піде на новий масовий набір і чи означатиме це закриття кордонів для росіян? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

На думку чат-боту ChatGPT, нова мобілізація в Росії поки не є неминучою. Кремль продовжує поповнювати армію контрактниками, високими виплатами та регіональними програмами набору. Однак після виборів політичні ризики непопулярних рішень можуть зменшитися. Якщо російській армії знадобляться додаткові резерви для війни у 2027 році, Москва може активізувати набір уже восени. Замість повторення сценарію 2022 року Кремль може обрати менш помітний шлях — посилити контрактний набір, залучення резервістів і використання цифрового військового обліку.

Обмеження на виїзд також не обов'язково означатимуть одночасне закриття кордонів для всіх чоловіків. Система електронних повісток дозволяє застосовувати заборону на виїзд адресно. Тому головними сигналами можливого посилення мобілізації стануть масове надсилання повісток, активізація військкоматів та збільшення набору резервістів. Такі кроки можуть свідчити про підготовку Росії до тривалої війни у 2027 році.

Чат-бот Gemini переконаний, що замість офіційного оголошення другої хвилі мобілізації Кремль може зробити ставку на менш помітне поповнення армії через цифрову систему військового обліку та електронні повістки. Такий механізм дозволяє поступово збільшувати кількість військовослужбовців без масштабної публічної кампанії. Для громадян, які отримають повістки, можуть застосовуватися передбачені законодавством обмеження, зокрема заборона на виїзд. Тому Москва теоретично здатна посилювати мобілізаційні заходи поступово, залежно від потреб армії.

При цьому немає підтверджених даних, що після виборів Кремль планує повністю закрити кордони для чоловіків або провести мобілізацію саме наприкінці вересня — у жовтні. Більш реалістичним сценарієм може бути адресне обмеження виїзду для тих, хто потрапить до системи повісток.

Чат-бот Copilot вважає, що після виборів Кремль теоретично може обрати кілька варіантів поповнення армії. Найпомітніший — оголошення нової хвилі мобілізації, якщо наявних резервів виявиться недостатньо для продовження бойових дій. Інший сценарій передбачає посилення обмежень на виїзд для військовозобов'язаних, насамперед через систему електронних повісток. Водночас підтверджених даних про підготовку повного закриття російських кордонів для чоловіків наразі немає, тому такий варіант залишається лише одним із можливих сценаріїв.

Більш непомітним шляхом може стати продовження так званої прихованої мобілізації без окремого публічного указу. Москва здатна нарощувати контрактний набір, посилювати вимоги до регіонів щодо залучення військових та використовувати різні програми комплектування армії.

Таким чином усі три моделі ШІ погоджуються, що головним сигналом стане не конкретна дата після 20 вересня, а зміна практики військового обліку: різке збільшення електронних повісток, розширення набору резервістів і нові рішення щодо комплектування армії. Якщо такі кроки почнуться восени, це може свідчити про підготовку Росії до продовження війни у 2027 році. Але назвати достовірну дату нової мобілізації або загального закриття кордонів за наявними даними зараз неможливо.

Портал "Коментарі" вже писав, що найближчі дні можуть стати важливими для подальшого розвитку війни Росії проти України. Після завершення виборів до Держдуми Кремль опиниться перед необхідністю визначатися з подальшою стратегією — продовжувати бойові дії з можливим нарощуванням мобілізаційного ресурсу чи шукати варіант зупинки війни.