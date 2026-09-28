Путін готує нову стратегію, яка точно зламає українців: експерт шокував страшним задумом Кремля

Російські удари по Києву мають не лише військовий, а й символічний та політичний вимір. Таку оцінку висловив журналіст і публіцист Віталій Портников, аналізуючи історичні приклади атак на українські міста та сучасну війну РФ проти України.

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Портников нагадує про знищення Батурина військами Олександра Меншикова у 1708 році, а також про більшовицький терор у Києві 1918-го. На його думку, ці історичні приклади дозволяють зрозуміти логіку нинішніх атак Росії на українську столицю.

"Тому в нових атаках на Київ, у намаганні Путіна перетворити українську столицю на прифронтове місто немає нічого нового й навіть дивного. Примусити Україну відмовитися від опору шляхом знищення її столиці — класика російського уявлення про “перемогу”", — написав Портников.

Журналіст звертає увагу на те, що Москва, на його переконання, сприймає держави як системи, зосереджені навколо столиць. Саме тому контроль над Києвом Кремль розглядав як ключ до контролю над Україною.

"Росія сприймає інші держави як вибудовані навколо власних столиць. Знищити Київ з цієї точки зору і означає знищити Україну. Залякати Київ і означає залякати Україну", — зазначив Портников.

Він також проводить паралель із початком повномасштабного вторгнення. За словами журналіста, російське керівництво розраховувало, що захоплення Києва та зміна влади у столиці призведуть до швидкого підпорядкування всієї країни.

Водночас Портников наголошує, що Україну не можна ототожнювати лише з її столицею. Навіть масштабні атаки на Київ не означають автоматичного зламу українського суспільства.

"Але ж Україна — вона більша за Київ. Україна — це не місто, навіть не територія, яку потрібно “зачистити” від незгодних. Це — ідея народу і його свободи", — підкреслив журналіст.

Портал "Коментарі" вже писав, що дипломат приголомшив рішенням Трампа, яке змінить війну на користь України.