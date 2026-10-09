Путін готує нову карту ударів по Україні: коли почнеться масований обстріл

Росія може готувати новий масований ракетний удар по Україні найближчими днями. Станом на 9 жовтня, за наданими даними моніторингових каналів, противник проводить космічну розвідку об'єктів у центральних, південних і західних регіонах. Коли саме може відбутися атака та які цілі опиняться під загрозою, спрогнозував штучний інтелект.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini вважає, що після попередньої атаки російська армія могла використати час для підготовки та поповнення запасів ракет. Період підвищеної небезпеки, за оцінкою чат-бота, охоплює найближчі дні та вихідні, хоча противник може відкласти удар через погодні умови або для накопичення додаткових ресурсів.

Серед потенційних цілей Gemini називає об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури в центральних, західних і південних областях. Це можуть бути підстанції, генеруючі потужності та об'єкти газотранспортної системи. Окремий ризик — удари по логістичних шляхах.

Чат-бот Grok називає конкретніший часовий проміжок — ніч із 10 на 11 жовтня або з 11 на 12 жовтня. Водночас наголошує, що точної дати атаки визначити неможливо.

За його даними, на аеродромі "Українка" ймовірно споряджено вісім літаків Ту-95МС із майже 30 ракетами Х-101, а також фрегат "Адмірал Макаров". Grok описує це як ознаки підготовки до удару.

Серед можливих цілей він називає підстанції, теплоелектроцентралі та лінії електропередач у Київській, Дніпропетровській, Одеській і, можливо, Львівській областях. Також не виключає ударів по військових складах і логістичних об'єктах.

Чат-бот DeepSeek припускає, що наступний масований удар може відбутися з 11 до 14 жовтня. Такий прогноз чат-бот пов'язує з інтервалом у чотири-сім діб між атаками та попереднім обстрілом 7 жовтня.

За наведеними даними, 8 жовтня реактивні дрони-розвідники фіксували над Хмельниччиною, Тернопільщиною, Рівненщиною та Волинню. DeepSeek вважає, що така активність може допомагати російським військовим виявляти прогалини в українській протиповітряній обороні.

Чат-бот також згадує оприлюднений моніторами перелік із 43 населених пунктів у дев'яти областях. Серед них — Львів, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Ужгород, Івано-Франківськ і Чернівці.

Серед імовірних цілей DeepSeek називає силові підстанції, що з'єднують столицю з атомними електростанціями, а також теплоелектроцентралі та гідроелектростанції. Водночас наведені дані не підтверджують, що всі перелічені міста або об'єкти обов'язково стануть цілями атаки.

У висновку усі три моделі вважають, що найближчими днями зберігатиметься загроза нового масованого удару, а серед основних потенційних цілей буде енергетична інфраструктура. Відрізняються прогнози щодо термінів: Gemini говорить про найближчі дні та вихідні, Grok називає ночі 10–12 жовтня, а DeepSeek — період 11–14 жовтня.

Зазначимо, що це лише прогноз можливої майбутньої атаки РФ. Важливо не нехтувати безпекою та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи зможе РФ занурити Київ у тотальний блекаут за версією ШІ.



