Путін готує новий потужний удар по Україні: озвучено застереження про мету та терміни

Росія може готувати чергову масовану ракетну атаку по Україні. За наявною інформацією станом на 9 жовтня, противник проводить космічну розвідку об’єктів у центральних, південних і західних регіонах країни. Серед потенційних засобів ураження — крилаті ракети повітряного та морського базування, зазначають моніторингові канали.

Фото: з відкритих джерел

За попередніми даними, на аеродромі "Українка" споряджено вісім стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. На них припадає загалом 28 крилатих ракет Х-101.

Ще одним потенційним носієм ракет є російський фрегат "Адмірал Макаров", який перебуває в порту Новоросійськ. За наявною інформацією, корабель має п’ять крилатих ракет "Калібр".

Таким чином, ідеться про дев’ять потенційних носіїв і загалом 33 ракети. Водночас ці дані не означають, що всі зазначені ракети обов’язково будуть застосовані під час однієї атаки.

Точні строки можливого ракетного удару наразі невідомі. Інформація про розвідку українських об’єктів і підготовку носіїв ракет може свідчити про потенційну загрозу, однак сама по собі не дає змоги визначити час атаки.

Українцям варто стежити за офіційними повідомленнями Повітряних сил ЗСУ та місцевої влади, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й заздалегідь визначити найближче укриття.

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