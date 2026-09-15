Путін готує новий підступний удар: які об'єкти Кремль спробує знищити до перемир'я

Президент США Дональд Трамп заявив про енергетичне перемир’я між Україною та Росією. Володимир Зеленський підтримав ідею за умови, що держава-агресорка також реально припинить удари, а в Кремлі заявили про позитивне ставлення до такої пропозиції. Однак поки ворог продовжує обстрілювати і енергетичні об’єкти. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи зможе Путін “винести” українську енергетику до встановлення перемир’я.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає головною проблемою розрив між політичною заявою про перемир’я та його фактичним виконанням. На думку чат-бота, поки Росія не припинила удари, говорити про гарантії безпеки для України зарано.

Окрему загрозу становить зміна російської тактики та активніше використання реактивних дронів, які складніше перехоплювати. Водночас ChatGPT не вважає реалістичним сценарій, за якого Росія повністю “винесе” всю енергетику.

Українська система вже має досвід відновлення після масштабних атак, резервування та розосередження потужностей. Але кожен день без реального припинення ударів, особливо напередодні опалювального сезону, може дорого коштувати.

Тому висновок ChatGPT доволі обережний: заяву Трампа не можна сприймати як гарантію. Поки Росія фактично не припинила атаки, Україні доведеться виходити з того, що удари можуть продовжитися.

Чат-бот DeepSeek оцінює ситуацію значно песимістичніше. Припускає, що енергетичне перемир’я поки більше схоже на дипломатичну заяву, ніж на механізм, який реально зупинив атаки. За його версією, Росія може використовувати удари по енергетиці як інструмент тиску на Україну. Особливо небезпечним вбачається дефіцит антибалістичних ракет і засобів захисту енергооб’єктів. На думку чат-бота, без достатньої кількості перехоплювачів російські війська можуть методично бити по підстанціях, ТЕС та іншій критичній інфраструктурі, поки тривають переговори.

Найжорсткіший прогноз DeepSeek полягає в тому, що до моменту реальної домовленості Росія може спробувати завдати максимальної шкоди енергосистемі. Саме тому перемир’я, на його думку, має значення лише тоді, коли за заявами одразу йдуть реальні припинення ударів.

Чат-бот Grok також не виключає серйозних наслідків затягування домовленостей, однак не вважає, що Росія зможе повністю знищити українську енергосистему. Наголошує: Україна вже неодноразово відновлювала пошкоджену інфраструктуру і має досвід проходження масштабних атак. Проте дефіцит антибалістичних засобів та проблеми з перехопленням реактивних дронів роблять ситуацію небезпечною.

Grok звертає увагу й на іншу тактику Росії. Їй не обов’язково знищувати всю систему одним ударом. Значно вигідніше постійно бити по окремих об’єктах і тримати енергетику на межі можливостей. У такому разі наслідки можуть проявитися не лише у пошкодженні інфраструктури, а й у тривалих відключеннях, проблемах із теплопостачанням та логістикою взимку.

У висновку усі три чат-боти переконані, що самої політичної заяви про енергетичне перемир’я недостатньо. Поки Росія не припинить удари фактично, загроза для української енергетики зберігається.

Різниця — в оцінці масштабу ризику. ChatGPT обережніший і наголошує на здатності України відновлювати систему. Grok вважає найбільш імовірним поступове виснаження енергетики. DeepSeek дає найпесимістичніший прогноз і допускає спробу Росії завдати максимальної шкоди до домовленостей.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи може енергетичне перемир’я стати початком завершення війни.



