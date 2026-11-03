Путін готує нове страшне пекло на Донбасі: експерт зробив жорстку заяву про перспективи



















Російська армія може зосередити основний наступальний тиск на Покровському та Краматорському напрямках, намагаючись водночас змусити Україну перекидати резерви на інші ділянки фронту. Таку оцінку висловив військовий експерт Роман Світан.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, активність російських військ на Херсонщині може мати не лише локальну тактичну мету. Експерт вважає, що противник намагається створити додаткові проблеми для української оборони, щоб змусити командування відволікати сили з Донбасу.

"Основний удар буде там, де ми вже говорили, – у бік Покровська, Краматорська. Там буде потужний тиск", – заявив Світан.

Він пояснив, що російські війська можуть намагатися закріпитися в районі мікрорайону Корабел у Херсоні. Навіть якщо така операція не матиме значного самостійного військового результату, вона, за оцінкою експерта, може змусити українське командування перекидати туди підрозділи.

"Росіяни можуть зазнати там значних втрат, але виконають стратегічне завдання, якщо змусять нас зменшити щільність військ на Покровському напрямку", – пояснив військовий експерт.

Світан також звернув увагу на Запорізький напрямок, де, за його словами, росіяни раніше сформували значне угруповання. Якщо там не вдасться досягти поставлених цілей, частину сил противник може перекинути на Донбас.

На думку експерта, Росія вже не має достатніх можливостей однаково інтенсивно діяти по всій лінії фронту. Тому її командування може обирати один або два пріоритетні напрямки та концентрувати там основні ресурси.

Саме тому, вважає Світан, Україні важливо враховувати не лише локальні атаки противника, а й можливий задум із розтягування українських резервів перед посиленням наступу на Донбасі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Росія могла використати гуманітарну ситуацію в районі Олешок на Херсонщині як прикриття для посилення своїх військ на лівому березі Дніпра. Таку оцінку висловив військовий експерт Роман Світан, коментуючи тимчасову паузу в бойових діях та подальше відновлення російських атак.