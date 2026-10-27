Путін готує несподіваний дзвінок європейським лідерам: що може змінитись у переговорах щодо України

Російський диктатор Володимир Путін готується до телефонних переговорів із президентом Фінляндії Олександром Стуббом та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Головною темою може стати перспектива мирної угоди щодо України. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними співрозмовників агентства, розмови можуть відбутися вже у вівторок. Джерела попросили не розкривати їхні імена, оскільки йдеться про конфіденційні обговорення. Офіційного підтвердження підготовки дзвінків на момент публікації не було: прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков не відповів на запит журналістів, а представники норвезького уряду та офісу президента Фінляндії не надали оперативних коментарів.

Можливі переговори відбуваються на тлі активізації дипломатичних зусиль. Минулого тижня спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Уіткофф відвідав Санкт-Петербург для зустрічі з Путіним. До цього він провів переговори в Осло з президентом України Володимиром Зеленським та двома північноєвропейськими лідерами.

Якщо розмова відбудеться, вона стане помітним кроком на тлі тривалої відсутності прямих контактів Путіна з керівниками європейських країн, які підтримують Україну. Остання подібна розмова з президентом Франції Еммануелем Макроном відбулася у липні минулого року.

Фінляндія та Норвегія наполягають на участі Європи у обговоренні майбутньої системи безпеки. Обидві країни мають спільний кордон із Росією і вважають це важливим аргументом для своєї присутності за столом переговорів.

У цьому перспективи врегулювання залишаються невизначеними. Україна стикається з нестачею коштів та систем ППО на тлі очікуваного посилення російських атак узимку, а відносини Києва з Вашингтоном ускладнюються розбіжностями з питань підтримки та безпеки. Сам факт можливої розмови ще не означає досягнення домовленостей щодо припинення війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — режим припинення вогню: де почало діяти перемир'я між Україною та Росією.



