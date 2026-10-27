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Путін готує несподіваний дзвінок європейським лідерам: що може змінитись у переговорах щодо України

Глава Кремля, за даними джерел Bloomberg, може провести переговори з Олександром Стуббом та Йонасом Гаром Стере

27 жовтня 2026, 11:47
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Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін готується до телефонних переговорів із президентом Фінляндії Олександром Стуббом та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Головною темою може стати перспектива мирної угоди щодо України. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Путін готує несподіваний дзвінок європейським лідерам: що може змінитись у переговорах щодо України

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними співрозмовників агентства, розмови можуть відбутися вже у вівторок. Джерела попросили не розкривати їхні імена, оскільки йдеться про конфіденційні обговорення. Офіційного підтвердження підготовки дзвінків на момент публікації не було: прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков не відповів на запит журналістів, а представники норвезького уряду та офісу президента Фінляндії не надали оперативних коментарів.

Можливі переговори відбуваються на тлі активізації дипломатичних зусиль. Минулого тижня спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Уіткофф відвідав Санкт-Петербург для зустрічі з Путіним. До цього він провів переговори в Осло з президентом України Володимиром Зеленським та двома північноєвропейськими лідерами.

Якщо розмова відбудеться, вона стане помітним кроком на тлі тривалої відсутності прямих контактів Путіна з керівниками європейських країн, які підтримують Україну. Остання подібна розмова з президентом Франції Еммануелем Макроном відбулася у липні минулого року.

Фінляндія та Норвегія наполягають на участі Європи у обговоренні майбутньої системи безпеки. Обидві країни мають спільний кордон із Росією і вважають це важливим аргументом для своєї присутності за столом переговорів.

У цьому перспективи врегулювання залишаються невизначеними. Україна стикається з нестачею коштів та систем ППО на тлі очікуваного посилення російських атак узимку, а відносини Києва з Вашингтоном ускладнюються розбіжностями з питань підтримки та безпеки. Сам факт можливої розмови ще не означає досягнення домовленостей щодо припинення війни.

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