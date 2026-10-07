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Путін готує найжорсткіше приниження для Трампа: озвучено страшну заяву про удар по Україні

Володимир Огризко пояснив, чому багатомільярдна нафтовa угода може стати для Кремля інструментом політичного впливу на Вашингтон

7 жовтня 2026, 10:30
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Клименко Елена








Росія може використовувати масштабні економічні проєкти як спосіб сформувати додаткові важелі впливу на президента США Дональда Трампа. Зокрема, Москва може бути зацікавлена у великих нафтових домовленостях із Вашингтоном, які здатні створити для американської сторони фінансову мотивацію поглиблювати відносини з РФ. Таку оцінку висловив дипломат Володимир Огризко, коментуючи інформацію про можливу багатомільярдну угоду, пов’язану з активами російської нафтової компанії "Лукойл".

Путін готує найжорсткіше приниження для Трампа: озвучено страшну заяву про удар по Україні

Фото: з відкритих джерел

На думку Огризка, Кремль може розглядати такі домовленості не просто як комерційний проєкт, а як спосіб створити для американського президента особисту економічну зацікавленість у нормалізації відносин із Росією. 

"Коли ти пропонуєш людині величезну економічну можливість і створюєш ситуацію, за якої вона стає зацікавленою у продовженні цих відносин, ти фактично робиш її залежною від подальшого розвитку домовленостей. Це вже не просто бізнес, а потенційний інструмент політичного впливу", — пояснив дипломат.

Огризко вважає, що Москва може прагнути якомога швидше закрити українське питання саме для того, щоб відкрити шлях до ширшої економічної взаємодії із Заходом. Росії важливо повернутися до масштабних міжнародних проєктів та поступово послабити обмеження, які виникли через війну. 

"Росія хоче завершення української проблеми не тому, що раптом вирішила стати мирною державою. Їй потрібно звільнити собі дорогу до економічної співпраці із Заходом, повернутися до великих контрактів і відновити ті можливості, які вона втратила через агресію", — зазначив Огризко. 

Портал "Коментарі" вже писав, що можливий масштабний спалах небезпечної інфекції в Росії потенційно здатен змінити міжнародний порядок денний та вплинути на увагу світової спільноти до війни в Україні. 



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=tSiUCgOoAFg
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