Путін готує найстрашнішу помсту України з початку війни: це рішення диктатора приголомщить кожного

Війна дедалі більше перетворюється на небезпечне протистояння, у якому удари по енергетичній інфраструктурі стають одним із головних інструментів тиску. Київ сигналізує про готовність посилювати атаки на російські нафтопереробні заводи, називаючи їх відповіддю на системні удари РФ по українській інфраструктурі. Москва, своєю чергою, вже пригрозила новими та масштабнішими ударами по Києву й інших українських містах. Чи означає це, що Росія готує нову хвилю ескалації, яка може зробити найближчі тижні ще небезпечнішими для України? Видання "Коментарі" дізнавалося думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Grok переконаний, що далекобійні дрони та ракети дедалі активніше атакують російський нафтопереробний сектор. За оцінками української сторони, значна частина потужностей РФ нині тимчасово не працює, що вже позначилося на внутрішньому ринку: у низці регіонів виникли проблеми з пальним, з'явилися черги на АЗС, а Москва була змушена обмежувати експорт. Сам Путін визнав, що українські удари частково досягли поставлених цілей. Водночас Кремль демонструє готовність відповідати ескалацією: російське Міноборони заявило, що врахує слова Зеленського про подальші атаки на НПЗ і розширить удари по військових та пов'язаних із ними об'єктах.

Фактично це може означати посилення ракетно-дронових атак по українській енергетиці, логістиці та інфраструктурі напередодні зими. Київ уже попереджав про зміну російської тактики та можливе розширення переліку цілей, зокрема для посилення тиску на населення. Кремль, не маючи можливості швидко компенсувати всі втрати нафтопереробки, може намагатися завдати Україні максимальної економічної та інфраструктурної шкоди.

Чат-бот Gemini стверджує, що удари по російських НПЗ для Кремля є проблемою не лише у військовій, а й в економічній площині. Нафтопереробка безпосередньо пов'язана із забезпеченням внутрішнього ринку та експортними можливостями РФ, тому пошкодження таких об'єктів створює додатковий тиск на російську економіку. Водночас атаки демонструють, що навіть стратегічна інфраструктура далеко від фронту не є повністю захищеною. Саме тому Москва, ймовірно, намагатиметься продемонструвати силу та переконати Україну й західних партнерів у високій ціні подальших ударів по території РФ.

Найочевиднішим варіантом відповіді може стати посилення ракетно-дронових атак на українську енергетику, транспортну систему та інші об'єкти інфраструктури. Проте можливості Росії не безмежні: масштабні операції потребують значних ресурсів, а результат залежить і від роботи української ППО. Крім того, нові хвилі атак можуть лише посилити підтримку України з боку її партнерів.

За версією чат-боту ChatGPT, відповідь Кремля навряд чи зведеться лише до гучних заяв або одиничного масованого удару. Москва вже публічно дала зрозуміти, що готова посилювати атаки, фактично створивши основу для подальшого розширення кампанії. Російське Міноборони говорить про можливі удари по військових об'єктах, оборонних підприємствах та пов'язаній інфраструктурі. Водночас атаки по російських НПЗ можуть стати для Кремля приводом для посилення тиску на українську логістику, енергетику та критичні об'єкти. Серед потенційних цілей можуть залишатися й великі міста та транспортна інфраструктура.

Однак Україна також демонструє готовність відповідати ударами по російському енергетичному сектору. Зеленський заявив про намір посилювати атаки на НПЗ РФ у відповідь на російські удари, наголошуючи, що Київ не ставить за мету цивільні об'єкти. Таким чином формується небезпечна модель взаємного тиску: Росія намагається бити по українській енергетиці та інфраструктурі, а Україна — по ресурсах, які забезпечують російську воєнну машину.

Таким чином, усі три моделі ШІ переконані, що Путін дійсно може готувати жорстку відповідь на удари по НПЗ, адже атаки на стратегічну нафтову інфраструктуру зачіпають одну з ключових опор російської економіки. Однак навіть наймасштабніша реакція Кремля навряд чи змінить головний факт: війна дедалі більше перетворюється на протистояння ресурсів, технологій і витривалості.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські військові атакували цивільне судно, яке перевозило українську кукурудзу, у нейтральних водах. Для удару окупанти застосували два безпілотники. Судно належить Туреччині, а серед членів екіпажу були громадяни Азербайджану та Індії.