Путін готовий застосувати ядерну зброю: що стримує від останнього кроку

У Росії знову почали погрожувати ядерним ударом. Крім того, у мережі інтернет з’явилася інформація про нібито в РФ облаштували секретний об'єкт під кодовою назвою “Грот” із системами резервного управління стратегічними ядерними силами “Периметр”. До того ж посольство РФ в Ірландії пригрозило ядерним ударом у випадку блокади Калінінградської області.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній пояснив, що це тільки заяви, і з’явилися вони тому що, більше немає чим лякати.

“Росіянам сказали, що хапатися за ядерку не можна. Це сказали китайці. От і все. Тому це “танці з бубнами”, які вже ні на кого не справляють вражені. Ну не можуть вони застосувати ядерну зброю”, — пояснив Загородній.

За його словами, якби росіяни були впевнені, що застосування ядерної зброї вирішить всі їхні проблеми без наслідків, то вони б давно це зробили. Однак, пояснив, що їх попередили про наслідки і тому вони не впевнені, що це щось вирішить.

Експерт зазначив, якщо цей бункер — мавзолей для Путіна, то в такому контексті це гарна ідея.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що лідер РФ Володимир Путін вже змушений ухвалювати жорсткі рішення, чого раніше уникав. Так у Санкт-Петербурзі будуть скорочені соціальні видатки. Причина — відсутність грошей на війну та мотивацію росіян йти на фронт. Путін загалом намагався обмежити вплив війни на Москву та Пітер, однак під тиском проблем не витримує.

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній пояснив, чому насправді Путіну доводиться ухвалювати радикальні рішення.