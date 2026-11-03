Путін дав Трампу найжорсткішого ляпаса: експерт попередив про нову загрозу для України



















Росія могла використати гуманітарну ситуацію в районі Олешок на Херсонщині як прикриття для посилення своїх військ на лівому березі Дніпра. Таку оцінку висловив військовий експерт Роман Світан, коментуючи тимчасову паузу в бойових діях та подальше відновлення російських атак.

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За його словами, ситуація навколо Олешок могла бути частиною інформаційної операції Кремля. Експерт вважає, що російська сторона спочатку створила гуманітарні проблеми на окупованій території, а потім використала їх для інформаційного тиску.

"Росіяни протягом місяця розгойдували ситуацію, пов’язану з бідою в Олешках. Спочатку вони створили її бойовими діями, а потім почали розкручувати в інформаційному просторі", – заявив Світан.

Він припустив, що гуманітарна тема могла стати способом домогтися тимчасового припинення бойових дій на цій ділянці. За оцінкою експерта, російські війська могли скористатися паузою для перекидання особового складу, техніки, боєприпасів і логістичних ресурсів.

"Навіть якщо ви дали їм добу, вони вже можуть підтягнути до лінії бойового зіткнення техніку, боєприпаси та логістичні запаси", – пояснив військовий експерт.

Світан також звернув увагу на можливу стратегічну мету російських дій. На його думку, активізація противника на Херсонщині може змусити українське командування перекидати туди резерви з інших напрямків, зокрема з Донбасу.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україні не варто розпочинати прямі переговори з Китаєм щодо завершення війни, оскільки це може створити додаткові ризики у відносинах зі Сполученими Штатами. Пекін зацікавлений у затягуванні протистояння між Росією та Заходом, а Вашингтон може використати українські контакти з китайським керівництвом як аргумент для скорочення допомоги Києву. Таку думку висловив політтехнолог Тарас Загородній.