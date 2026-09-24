Путін дасть згоду на зустріч із Зеленським лише в одномц випадку: шокуючий сценарій для України



















Перспектива прямої зустрічі президентів України та Росії залишається однією з ключових тем міжнародних переговорів. Водночас Москва не демонструє готовності до зустрічі на умовах, які передбачали б рівноправний діалог Києва і Кремля. Журналіст Віталій Портников вважає, що проблема значною мірою полягає у самому сприйнятті Кремлем української державності.

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"Перша зустріч, звичайно, президента Російської Федерації не влаштовує, бо вона надає суб'єктності президенту України. І ми з вами неодноразово обговорювали, що остання зустріч президентів Росії, України відбулася у 2019 році в Парижі", -зазначив експерт.

За словами журналіста, для Кремля принциповим залишається питання того, як саме має виглядати українська держава після завершення війни. Портников пов'язує це з історією відносин російського керівництва з українськими президентами.

"Зустріч із президентом України президента Росії буде означати визнання самого факту існування української держави. Тому такої зустрічі не відбудеться", — стверджує Портников.

При цьому питання потенційного переговорного формату залишається відкритим. США продовжують контакти з Москвою: на початку вересня Володимир Путін проводив переговори зі спеціальними представниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Портников вважає, що прямий контакт Путіна і Зеленського можливий лише за кардинальної зміни обставин.

"Вона може відбутися тільки в разі, якщо самій російській державності буде загрожувати руйнація. Ніяких інших передумов, які колись у найближчому майбутньому дозволять президенту Росії зустрітися з президентом України, немає", — підкреслви журналіст.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія дедалі активніше використовує реактивні ударні безпілотники, які значно швидші за попередні версії "Шахедів" і створюють додаткове навантаження на українську систему ППО. За даними Reuters, через зростання кількості таких дронів ефективність їх перехоплення знизилася.