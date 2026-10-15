Путін цинічно розтоптав Трампа після жорсткого удару по Україні: США озвучили страшну правду

Російські війська вдень 15 жовтня завдали удару реактивним безпілотником типу "Шахед" по звичайному магазину в Одеській області. Унаслідок атаки торговельний заклад зазнав часткових руйнувань, також пошкоджено автомобілі. Троє людей дістали поранення.

Фото: з відкритих джерел

Про наслідки російського обстрілу повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, на місці влучання працюють усі необхідні служби, а постраждалим надають медичну допомогу.

Глава держави наголосив, що російські атаки не припиняються, а під ворожими ударами постійно опиняються цивільні об’єкти та критична інфраструктура.

"Важливо, щоб партнери допомагали від цього захищатися. Фактично постійно під ударами житлові будинки, магазини, енергетика та інша критична інфраструктура. Жодної години тиші", — заявив Зеленський.

Президент також звернув увагу на міжнародний контекст російських атак. На його думку, продовження ударів по Україні є показовою реакцією Москви на небезпечні сигнали з боку американських чиновників щодо можливого подальшого послаблення санкцій проти Росії.

Зеленський нагадав, що обмеження запровадили США, європейські держави та інші партнери у відповідь на російську агресію. Однак війна досі триває, а Москва не припиняє атак на українські міста.

"Санкції за агресію проти України, за війну проти нас. Нічого не змінилось, війна не зупинилась. Санкції не повинні бути зняті", — наголосив глава держави.

Він також закликав міжнародних партнерів посилювати тиск на Кремль, а не створювати умови для отримання Росією додаткових ресурсів на продовження війни. За словами президента, для припинення російського терору необхідна сила та послідовна міжнародна підтримка України.

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