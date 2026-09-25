Путін чекає на перелом: експерт ошелешив заявою про небезпечний розрахунок Кремля



















Попри численні заяви про можливі переговори між Україною, США та Росією, реальних ознак готовності Кремля до припинення війни поки недостатньо. Політичний оглядач Леонід Швець вважає, що Москва продовжує робити ставку передусім на силовий сценарій і розраховує досягти результатів на полі бою.

Фото: портал "Коментарі"

За його словами, навколо можливих переговорів зараз виникає багато інформації, однак значна її частина залишається на рівні припущень.

"Ми всі знаходимося в тій ситуації, коли розмови про розмови залишаються розмовами. Ми щодня чуємо, що Росія взяла курс на те, щоб за осінь-зиму домогтися якихось результатів силовим шляхом. Робиться ставка на силу", — зазначив Швець.

На думку оглядача, проблема полягає і в тому, що Вашингтон наразі не має миттєвого інструменту, який змусив би Кремль змінити підхід. Водночас санкційний тиск, за його словами, може мати значно серйозніші наслідки для Росії у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

"Оце дуже серйозний тиск. А в моменті таких важелів немає. Зараз Путін, як він вважає, на коні, а в нього є і фіксується ракетно-дронова перевага", — сказав політичний оглядач.

Швець також звернув увагу на те, що Москва може розраховувати на зміни політичної ситуації на Заході та використовувати внутрішні проблеми України як аргумент на свою користь. При цьому сам факт проведення переговорів, за його словами, ще не означатиме припинення бойових дій.

"Росіяни можуть сісти за стіл перемовин, але Лавров чітко сказав, що перемовини не означають зупинення бойових дій. Вони будуть домовлятися про системний мир, а вже після цього, коли домовляться, зупинять бойові дії", — наголосив Швець.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська продовжують атакувати українські міста та цивільну інфраструктуру. Вранці російський ударний дрон влучив у житлову багатоповерхівку в Києві. За словами президента України Володимира Зеленського, внаслідок атаки загинув 14-річний хлопчик, ще семеро людей отримали поранення.