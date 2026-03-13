logo_ukra

Путін буде у величезному виграші: названо шокуючу суму, яку отримає РФ через скасування санкцій США

Ліміт на ціну на нафту ефективно скоротив надходження Росії від експорту, водночас підтримавши стабільність світових нафтових ринків

13 березня 2026, 16:20
Клименко Елена

Тимчасове послаблення санкцій США проти Росії на фоні глобальної нафтової кризи, що виникла через конфлікт в Ірані, здатне зміцнити економіку Кремля. Щодня Росія отримує мільйони доларів від продажу нафти, і цей потік коштів може підтримати її фінансові можливості.

Про це під час брифінгу у Брюсселі заявили представники Європейської комісії. Вони наголосили, що позиція ЄС залишається незмінною: наразі послаблювати санкції проти Москви неприпустимо.

Речниця Єврокомісії з фінансових питань Шівон МакҐаррі пояснила, що виняток США щодо російських танкерів та нафти тимчасовий, але він безумовно матиме вплив. За її словами, Європа та Сполучені Штати робили значні зусилля, щоб обмежити доходи Росії від нафтового експорту.

"Наші обмеження цін на нафту та санкції проти РФ спрямовані на ефективне зменшення прибутків Кремля, і вони залишаються дієвими навіть у періоди високої волатильності на ринках", — зазначила МакҐаррі. 

Вона додала, що хоча обсяги експорту російської нафти залишаються відносно стабільними, обмеження цін дозволяють скоротити реальні доходи Москви, не даючи їй отримати вигоду від конфлікту в Ірані.

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо підкреслила, що зараз не час для послаблення санкцій, і на це вже звернула увагу президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн. Піньо уточнила, що за даними Єврокомісії, Росія щодня отримує близько 150 мільйонів доларів додаткових надходжень від продажу нафти з початку кризи на Близькому Сході, що робить її одним із головних бенефіціарів цієї ситуації. 

Портал "Коментарі" вже писав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре заговорив про можливість застосування ракетного комплексу "Орєшнік" у разі, якщо інші держави наблизяться до білоруських кордонів. Пропагандистські російські медіа цитують його слова, в яких він підкреслює, що головною метою є не агресія проти сусідів, а захист національної території та стримування потенційних загроз.



