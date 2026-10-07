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Путін буде у найбільшому виграші через цю помилку України: дипломат приголомшив найгіршим сценарієм

Дипломат Володимир Огризко пояснив, чому поспішні поступки Москві можуть послабити позиції України

7 жовтня 2026, 14:20
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Клименко Елена

Заклики до масштабних поступок Росії можуть створити для України серйозні ризики, оскільки Кремль не демонструє готовності відмовлятися від ключових вимог. На цьому тлі будь-які домовленості, які передбачають односторонні поступки Києва, можуть послабити позиції України на майбутніх переговорах. Таку думку висловив дипломат Володимир Огризко.

Путін буде у найбільшому виграші через цю помилку України: дипломат приголомшив найгіршим сценарієм

Фото: з відкритих джерел

Він звернув увагу на те, що представники різних політичних таборів майже одночасно почали говорити про необхідність компромісів із Росією. На його думку, така синхронність може свідчити про спробу перевірити реакцію українського суспільства.

"Мене насторожує не стільки те, що хтось окремий говорить про поступки, скільки сама тенденція. Коли представники різних політичних середовищ одночасно починають просувати подібні ідеї, виникає питання, чи не тестують таким чином українське суспільство — наскільки воно готове погодитися на сценарій, який може бути нав'язаний Росією", — зазначив дипломат.

Огризко наголошує, що Москва вже неодноразово демонструвала готовність ігнорувати або порушувати домовленості, коли вони переставали відповідати її інтересам. Тому, за його словами, сам факт підписання документа ще не гарантує тривалого миру.

"З Москвою можна говорити лише мовою сили. Ми вже бачили, як Росія ставилася до різних домовленостей, коли вважала, що вони більше не відповідають її інтересам. Тому сподіватися лише на папірець із підписами й думати, що після цього Росія автоматично виконуватиме свої зобов'язання, було б дуже небезпечно", — наголосив Огризко.

Окремо дипломат звернув увагу на російські вимоги щодо України. Йдеться, зокрема, про територіальні питання, обмеження у сфері безпеки та чисельності української армії. На думку Огризка, прийняття такого підходу фактично створило б для України проблеми з можливістю самостійно гарантувати власну безпеку.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна може посилити протиракетний захист завдяки власним розробкам у сфері радіоелектронної боротьби. Йдеться, зокрема, про систему "Ліма", яка привернула увагу американського видання Wall Street Journal.   



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=tSiUCgOoAFg&t=204s
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