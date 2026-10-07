Путін буде шокований цим болючим ударом України: яке рішення Києва назавжди змінить війну



















Україна може посилити протиракетний захист завдяки власним розробкам у сфері радіоелектронної боротьби. Йдеться, зокрема, про систему "Ліма", яка привернула увагу американського видання Wall Street Journal. За словами політичного експерта Олександра Бабака, українська технологія потенційно здатна стати важливим доповненням до традиційних засобів ППО.

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Як пояснює експерт, система може впливати на навігацію окремих типів ракет, втручаючись у роботу їхніх систем наведення. Особливо перспективним напрямком Бабак вважає протидію швидкісним цілям, зокрема балістичним ракетам, які залишаються однією з найскладніших загроз для української ППО.

"Якщо українські розробники справді отримали можливість впливати на траєкторію ракети через її навігаційну систему, це може стати дуже серйозним доповненням до класичної протиракетної оборони. Особливо важливо, якщо така технологія працює проти швидкісних цілей, адже саме балістичні ракети сьогодні є одним із найбільших викликів", — зазначив Бабак.

Ще одна перевага РЕБ — економічна. Для протидії ракеті не обов'язково щоразу використовувати дорогу зенітну ракету-перехоплювач. Це може мати стратегічне значення, враховуючи масштаби російських комбінованих атак.

"Росія намагається виснажувати нашу протиповітряну оборону масованими ударами, використовуючи одночасно ракети та дрони. Тому технологія, яка дозволяє нейтралізувати частину загроз без витрачання дорогих боєприпасів ППО, потенційно може суттєво змінити баланс у цій війні", — пояснив експерт.

Бабак також відзначив ефективність українських військових під час останніх атак РФ. Водночас, на його думку, масштабування власних систем РЕБ могло б створити додатковий рівень захисту критичної інфраструктури, особливо напередодні опалювального сезону.

"Ми можемо говорити про формування додаткового захисного купола над Україною. Але реальні можливості “Ліми” поки що значною мірою залишаються закритими, тому остаточні висновки можна буде робити лише за результатами її практичного застосування", — наголосив Бабак.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що російська армія влаштувала Україні чергову криваву ніч, завдавши масованого удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Президент України Володимир Зеленський назвав наслідки атаки черговим свідченням російського терору.