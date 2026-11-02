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Путін буде нещадно валити Київ: політолог озвучив страшний прогнеоз про основну мету диктатора

Політолог припускає, що Росія може посилити атаки по Києву, Одесі та прифронтових містах, намагаючись тиснути на Україну через тилову інфраструктуру

2 листопада 2026, 14:00
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Клименко Елена








Політолог Віктор Бобиренко вважає, що взимку Росія може зосередити зусилля на атаках по українських містах і тиловій інфраструктурі. За його оцінкою, Кремль може намагатися створити для України додатковий тиск через удари по столиці, великих містах та об’єктах, від яких залежить логістика.

Путін буде нещадно валити Київ: політолог озвучив страшний прогнеоз про основну мету диктатора

Фото: з відкритих джерел

Експерт припустив, що серед основних цілей російських атак можуть бути Київ, Одеса та прифронтові обласні центри. Він також звернув увагу на загрози для Харкова, Сум, Запоріжжя та Херсона. 

"Київ будуть валити балістикою. Для чого? Щоб ми здалися. Тобто стратегія не на перемогу на фронті, а на перемогу в тилу", — заявив Бобиренко.

На думку політолога, таким чином Росія може спробувати порушити роботу української логістики та зробити життя у великих містах складнішим. Він вважає, що тиск на цивільну інфраструктуру може стати одним із ключових елементів російської тактики протягом зимового періоду.

Водночас Бобиренко зазначив, що ситуація на фронті, економічні можливості Росії та міжнародна підтримка України залишатимуться важливими чинниками подальшого розвитку війни. 

Політолог також пов’язує здатність Москви продовжувати бойові дії з доходами від експорту нафти. За його оцінкою, зниження світових цін на нафту могло б посилити економічний тиск на Росію.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що політолог Віктор Бобиренко вважає, що Китай має значний вплив на перебіг російсько-української війни завдяки економічній залежності Москви від Пекіна. На його думку, саме китайський лідер Сі Цзіньпін може створити для Володимира Путіна умови, за яких продовжувати бойові дії стане складніше.

 

 



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=zODf8ZlWWyM
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