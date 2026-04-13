Путін буде гатити по Україні із ще більшою люттю: розкрито особливу небезпеку

Після періоду відносного затишшя Росія знову активізувала свої атаки на залізничну інфраструктуру України. 13 квітня ворог завдав нового удару на Дніпропетровщині, пошкодивши локомотив вантажного поїзда. Про це повідомили в "Укрзалізниці", підкресливши, що під час нальоту була проведена евакуація пасажирів і працівників залізниці.

Моніторинговий центр повітряних загроз оперативно зреагував на небезпеку, передавши інформацію про можливу атаку локомотивним бригадам, що перебували в зоні ризику. Приміський поїзд був зупинений на найближчій станції ще до удару, що дозволило своєчасно евакуювати всіх пасажирів. Локомотивна бригада вантажного поїзда також встигла покинути кабіну перед нападом. Після цього російські війська завдали удару поблизу локомотива. Завдяки злагодженим діям залізничників ніхто не постраждав.

Після того, як повітряна загроза минула, пасажирів повернули до поїзда, і він продовжив свій рух за маршрутом. В "Укрзалізниці" подякували працівникам за професіоналізм та чітке виконання інструкцій, а також підтвердили, що продовжують моніторинг повітряних загроз на залізничних маршрутах.

Атаки на залізничну інфраструктуру стали набагато частішими навесні, коли Росія почала активно націлюватися на пасажирські поїзди та інші об'єкти залізниці. За словами голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, за весь період повномасштабного вторгнення Росія здійснила близько 5 тисяч атак на залізницю, причому 10% з них відбулося лише в останні кілька місяців. Це спричинило значні пошкодження локомотивів, вагонів та вокзалів.

Однією з найбільших загроз, які представляють такі атаки, є швидке пошкодження вагонів. Коли метали гнуться, починається пожежа і виділяються токсичні речовини, що створює додаткову небезпеку для пасажирів і працівників залізниці. Саме тому для збереження їхнього життя було ухвалене рішення про зупинку поїздів та евакуацію людей.

