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Путін буде гатити по Україні 300 балістичними ракетами: у ЗСУ приголомшили єдиним жорсткимм рішенням

Ігнат пояснив, чому Україні потрібні додаткові ракети Patriot, удари по російських виробництвах і посилення санкцій.

26 жовтня 2026, 12:10
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Клименко Елена

Україна має бути готовою до того, що російських балістичних ракет може виявитися більше, ніж засобів протиповітряної оборони для їхнього перехоплення. Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю РБК-Україна. 

Путін буде гатити по Україні 300 балістичними ракетами: у ЗСУ приголомшили єдиним жорсткимм рішенням

Фото: з відкритих джерел

За його словами, під час трьох останніх обстрілів Росія застосувала близько 39, 16 і 23 ракет відповідно. З урахуванням поодиноких пусків це приблизно 80 ракет за тиждень.

"За такого темпу це понад 300 ракет на місяць, які атакують як балістика", — зазначив Ігнат. Водночас він засумнівався, що російські війська зможуть тривалий час підтримувати таку інтенсивність ударів, адже запаси ракет у РФ не безмежні. 

Окремою проблемою залишається дефіцит боєприпасів для американських комплексів Patriot. Ігнат навів приклад атаки, під час якої з 39 ракет вдалося збити лише п’ять, і пояснив це, зокрема, нестачею ракет-перехоплювачів.

На думку представника Повітряних сил, поряд із посиленням ППО необхідно завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах, що виробляють балістичні ракети та боєприпаси до них. Також важливим залишається санкційний тиск, який має обмежувати фінансові можливості Росії.

Ігнат наголосив, що європейські партнери, зокрема Іспанія, Польща, Румунія, Німеччина та Нідерланди, мають комплекси Patriot і можуть розглядати передачу Україні додаткових ракет. Водночас він визнав, що союзники також потребують захисту.

"Якщо ви нам не дасте їх зараз, то потім вони вам уже точно не допоможуть", — навів Ігнат слова одного з високопоставлених військових, пояснюючи важливість своєчасної військової допомоги Україні.

Портал "Коментарі" вже писав, що переговори між Росією та Сполученими Штатами не обов’язково свідчать про наближення завершення війни проти України. Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що Кремль може використовувати дипломатичні контакти для створення враження прогресу, водночас не відмовляючись від своїх вимог до Києва.



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