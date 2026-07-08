Путін б'є по Києву, щоб натиснути на Трампа: розкрито страшний задум Кремля

Масовані нічні атаки Росії по Києву та інших українських містах мають не лише військову, а й політичну мету. Кремль намагається продемонструвати президенту США Дональду Трампу, що він нібито зберігає важелі впливу у війні та здатний диктувати власні умови. Таку думку висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, на перший погляд останні масовані удари можуть виглядати хаотичними, адже російські ракети й дрони влучають переважно у цивільні об'єкти, житлові будинки та міську інфраструктуру. Однак Криволап вважає, що за цими атаками простежується чіткий політичний розрахунок.

"Я бачу єдину логіку – показати Трампу, що у Путіна є якісь козирі", – наголосив експерт.

На його переконання, глава Кремля добре знає, що американський президент часто використовує поняття "козирів" у політичних переговорах. Саме тому Москва намагається створити враження, що вона досі здатна завдавати Україні масштабних руйнувань і таким чином зберігає сильні переговорні позиції.

Криволап зазначив, що Україна вже продемонструвала свої можливості успішними ударами по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Саме ці операції, на його думку, стали для Києва вагомими "козирями". У відповідь Росія намагається компенсувати власні невдачі серією масованих атак по українських містах.

Експерт звернув увагу, що російські удари переважно спрямовані не на досягнення військового результату, а на створення картинки масштабних руйнувань. Кремль прагне продемонструвати здатність бити по житлових кварталах, дитячих садках, цивільних підприємствах та автомобілях, аби сформувати ілюзію сили.

Водночас, переконаний Криволап, на фронті Росія не має підстав говорити про визначальні успіхи. Він навів як приклад заяви російської пропаганди про нібито захоплення Костянтинівки, які не відповідають реальній ситуації.

"Йому більше нічим похвалитися щодо фронту. Тому й залишаються такі удари", – пояснив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що грецькі судноплавні компанії за останні три роки отримали мільярдні прибутки від транспортування російської нафти, попри санкційний тиск Заходу. Загальний дохід перевізників із Греції сягнув щонайменше 3,8 млрд доларів.