Українська армія провела успішну випереджальну операцію на території Російської Федерації, уразивши інфраструктуру, яка безпосередньо забезпечувала повітряний терор проти мирних міст України. Новим епіцентром демілітаризації став закритий військовий об'єкт окупантів в Орловській області, де відбувався повний цикл обслуговування автономних засобів нападу.

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У вищому військовому командуванні країни офіційно відзвітували про вагомі результати нічної бойової роботи підрозділів.

"21 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника в районі населеного пункту Цимбулова Орловської області РФ, — повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, деталізуючи характер та масштаби нанесених загарбникам збитків. Спецпризначенці та артилеристи зафіксували серйозні руйнування: — Підтверджено ураження щонайменше трьох складських приміщень для зберігання БпЛА із займанням, пошкодження майданчика запуску реактивних БпЛА та п’яти пускових установок".

Ця спецоперація є елементом довгострокової стратегії Збройних Сил України, спрямованої на системне випалювання далекобійного потенціалу агресора ще до того, як ворожа авіація чи дрони перетнуть державний кордон.

"Сили оборони України систематично та пріоритетно уражають місця зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА з метою зниження спроможностей російського агресора завдавати ураження цивільним об'єктам на території України, — резюмували у пресцентрі Генштабу, залишивши традиційне оптимістичне нагадування для суспільства. Офіцери запевнили: — Робота по ключових військових цілях противника триває. Далі буде! Слава Україні!".

Військові аналітики підкреслюють, що виведення з ладу одразу п'яти пускових установок та майданчика для старту новітніх реактивних модифікацій безпілотників дозволить суттєво знизити інтенсивність нічних нальотів на українські регіони найближчим часом та змусить ворога витрачати тижні на відновлення втраченої логістики.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що МО РФ опублікувало звіт, куди саме масовано били сьогодні вночі.