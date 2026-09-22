Пускових установок та дронів у Росії поменшало: що сталося

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Недилько Ксения
Українська армія провела успішну випереджальну операцію на території Російської Федерації, уразивши інфраструктуру, яка безпосередньо забезпечувала повітряний терор проти мирних міст України. Новим епіцентром демілітаризації став закритий військовий об'єкт окупантів в Орловській області, де відбувався повний цикл обслуговування автономних засобів нападу.
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У вищому військовому командуванні країни офіційно відзвітували про вагомі результати нічної бойової роботи підрозділів.
Ця спецоперація є елементом довгострокової стратегії Збройних Сил України, спрямованої на системне випалювання далекобійного потенціалу агресора ще до того, як ворожа авіація чи дрони перетнуть державний кордон.
Військові аналітики підкреслюють, що виведення з ладу одразу п'яти пускових установок та майданчика для старту новітніх реактивних модифікацій безпілотників дозволить суттєво знизити інтенсивність нічних нальотів на українські регіони найближчим часом та змусить ворога витрачати тижні на відновлення втраченої логістики.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що МО РФ опублікувало звіт, куди саме масовано били сьогодні вночі.