"Провідні лідери світу казали про це Путіну": Зеленський вразив жорсткою заявою про війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не має наміру добровільно припиняти війну, тому міжнародна спільнота повинна створити умови, за яких Росія втратить можливість продовжувати агресію. Про це глава держави сказав під час церемонії відкриття головування Ірландії в Раді Європейського Союзу.

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За словами Зеленського, світові лідери неодноразово закликали Кремль припинити бойові дії. Він нагадав, що відповідні сигнали Москві надсилали найвпливовіші політики світу, зокрема президент США Дональд Трамп. Водночас, наголосив український лідер, ці звернення не змінили позиції російського керівництва.

Президент зазначив, що єдиний дієвий шлях до припинення війни — позбавити Кремль можливості продовжувати бойові дії. Саме для цього Україна посилює удари по військових об'єктах, логістичній інфраструктурі та нафтовому сектору Росії, що безпосередньо впливає на її військовий потенціал і ускладнює забезпечення окупаційних військ.

Зеленський також нагадав, що наприкінці червня затвердив для Служби безпеки України 40-денну операцію, головною метою якої є примус Росії до миру. Одним із ключових елементів цієї кампанії стали далекобійні удари по території країни-агресора.

Під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії президент наголосив, що Київ неодноразово передавав Москві сигнали про готовність до переговорів.

"Ми усіма офіційними і неофіційними каналами, через близьких йому (Путіну – ред.) людей, передавали, що війну можна і треба закінчити, і що ми в Україні готові до зустрічі, змістовних перемовин", – заявив Зеленський.

Водночас, за словами глави держави, Путін не демонструє готовності до мирного врегулювання й надалі робить ставку на продовження агресії не лише проти України, а й створює загрози для інших сусідніх держав.

Портал "Коментарі" вже писав, що російське керівництво опинилося перед вибором подальшого розвитку війни проти України. Серед можливих сценаріїв Кремль розглядає завершення бойових дій, продовження війни через нову хвилю мобілізації або спробу розширити конфлікт, втягнувши до нього країни НАТО шляхом повітряних атак. Таку думку висловив офіцер Сил оборони України та керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.