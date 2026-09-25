"Про зустріч із Путіним остаточно можна забути": озвучено несподівану заяву про фінал війни

Особиста зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна продовжує розглядатися як один із потенційних варіантів у межах дипломатичного врегулювання війни. Водночас політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що російський лідер може уникати такого формату переговорів.

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На думку експерта, для Кремля зустріч Путіна із Зеленським матиме не лише дипломатичний, а й символічний політичний зміст. Вона фактично означатиме участь української сторони на рівних у переговорному процесі.

"Зеленський прекрасно розуміє, що прямої зустрічі з Путіним, найімовірніше, не буде. Для російського президента поява за одним столом із Зеленським означатиме визнання України та її президента самостійними суб’єктами переговорів, а це для Кремля матиме політичну ціну", — сказав Загородній.

Водночас експерт звернув увагу на роль президента США Дональда Трампа. На його думку, публічні заклики Зеленського сприяти організації переговорів можуть бути способом посилити тиск на Вашингтон і продемонструвати, наскільки реально США здатні впливати на рішення Москви.

"Коли Зеленський звертається до Трампа із закликом організувати зустріч із Путіним, це водночас є і тиском на американського президента. Якщо Вашингтон не здатен забезпечити такий формат, тоді очевидно, що потрібно шукати інші інструменти впливу на Росію", — зазначив політичний та економічний експерт.

При цьому Загородній не вважає, що сама поява Зеленського та Путіна за одним столом автоматично призвела б до зміни позиції Кремля. Російська сторона, на його думку, могла б використати переговори для повторення вже відомих вимог.

"Навіть якщо така зустріч несподівано відбудеться, не варто очікувати, що Путін одразу змінить свою позицію. Він, найімовірніше, повторюватиме ті самі вимоги та аргументи, які Москва вже озвучує публічно", — наголосив Загородній.

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