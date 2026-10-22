Про жоден мир мова не йде: названо единий страх, який змусив Путіна у паніціі піти на переговори



















Росія могла погодитися повернутися до переговорного процесу через поєднання військового, економічного та політичного тиску. Водночас це ще не означає, що Володимир Путін справді вирішив завершити війну проти України. Таку оцінку висловив журналіст Віталій Портников, аналізуючи результати зустрічі представника президента США Стіва Віткоффа з російським керівництвом.

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За словами Портникова, готовність Москви знову обговорювати переговори може свідчити про певне пом’якшення її попередньої позиції. Раніше Росія вимагала, щоб українські війська залишили всю територію Донецької та Луганської областей, перш ніж розпочинати переговори з Києвом. Тепер Кремль, за оцінкою журналіста, демонструє більшу готовність до відновлення контактів.

Однією з причин цього могли стати західні санкції та українські удари по російській нафтовій інфраструктурі.

"Якщо б цих ударів не було, якщо б Росія не палала, взагалі ніяких розмов навіть не тільки про перемовини з нами, але навіть і про Віткоффа не було", — заявив Портников.

Водночас журналіст застеріг від передчасних висновків щодо намірів Кремля. Росія може прагнути не реального миру, а паузи, яка дозволить їй уникнути нових обмежень і виграти час у складний для адміністрації Дональда Трампа політичний період.

Портников звернув увагу на те, що переговорна активність відбувається на тлі продовження російських атак по Україні, зокрема по енергетичній інфраструктурі. Це, на його думку, ставить під сумнів твердження про готовність Москви негайно зупинити бойові дії.

"Ми бачимо, що Росія готова розпочати процес перемовин знову. Але скільки разів Росія вже розпочинала такі перемовні процеси, які нічим не закінчуються", — наголосив журналіст.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна ризикує опинитися в ситуації, коли її території стануть предметом домовленостей між великими державами без належного врахування позиції Києва. Про це заявив політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда, коментуючи можливі сценарії завершення російсько-української війни та роль європейських партнерів у переговорах.