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Про удари по НПЗ РФ можна забути: на Заході не можутть отямитися через дивне ріішення Зеленського

Політичний аналітик Юрій Рашкін вважає, що кадрові зміни в українській владі викликали здивування у західних партнерів і тепер уважно оцінюватимуть, чи вплинуть вони на перебіг війни та ефективність реформ

17 липня 2026, 17:40
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Клименко Елена








Відставка Михайла Федорова з посади міністра оборони продовжує викликати жваве обговорення не лише в Україні, а й за її межами. Західні медіа звернули увагу на масштабні акції протесту, гостру публічну дискусію між колишнім міністром і військовим керівництвом, а також на можливі наслідки кадрових перестановок для оборонної політики держави.

Про удари по НПЗ РФ можна забути: на Заході не можутть отямитися через дивне ріішення Зеленського

Фото: з відкритих джерел

Політичний аналітик Юрій Рашкін, коментуючи ситуацію, звернув увагу, що саме реакція західних медіа стала одним із найважливіших наслідків цієї історії.

За його словами, у США відставка Федорова виглядає незрозумілою, адже вона відбулася в момент, коли Україна, на думку багатьох західних експертів, демонструвала позитивну динаміку на фронті.

"На Заході зараз дивляться не стільки на саму відставку, скільки на її наслідки. Якщо після кадрових змін Україна й надалі демонструватиме успіхи, питання швидко втратить актуальність. Але якщо ситуація на фронті погіршиться, саме відставку Федорова можуть розглядати як один із переломних моментів", – зазначив Рашкін. 

Аналітик також звернув увагу, що західні журналісти активно пишуть про конфлікт між прихильниками технологічної модернізації армії та представниками традиційної військової школи. На його думку, саме цей аспект найбільше привернув увагу міжнародної аудиторії.

Водночас Рашкін наголосив, що остаточні висновки робити зарано. За його словами, ключовим критерієм оцінки кадрових рішень залишатиметься результат на полі бою.

"У міжнародній політиці оцінюють насамперед ефективність. Якщо після кадрових перестановок Україна збереже або посилить свої позиції, дискусія поступово стихне. Якщо ж негативні тенденції співпадуть у часі зі змінами в оборонному керівництві, західні партнери неодмінно звертатимуть на це увагу", – підсумував Юрій Рашкін. 

Портал "Коментарі" вже писав, що після останніх кадрових рішень у Міністерстві оборони повернення Михайла Федорова на посаду очільника відомства наразі виглядає малоймовірним. Водночас у владі можуть запропонувати йому іншу роль, яка дозволить і надалі брати участь у реалізації проєктів, пов'язаних із сектором безпеки та оборони, заявив політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.



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