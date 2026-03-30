Україна продемонструвала світу ефективне та економне використання систем Patriot, що викликало захоплення у партнерів. Народний депутат Єгор Чернєв у коментарі "Новини.LIVE" повідомив, що українські військові здобули унікальний досвід застосування зенітно-ракетних комплексів, якого раніше не мала жодна держава.

Чернєв підкреслив, що через обмежену кількість ракет українські оператори перейшли на "ручний режим" управління, завдяки якому одну ціль вдається збити лише однією протиракетою. У стандартному автоматичному режимі на одну загрозу витрачають 2–3 ракети, тоді як новий український підхід дозволяє значно економити боєприпаси та підвищує ефективність ППО.

Раніше військовий експерт Іван Тимочко зазначав, що українські технології мають потенціал не лише на вітчизняному фронті, а й за кордоном, зокрема на Близькому Сході. Українські розробники готові запропонувати економічні рішення для перехоплення іранських ударних безпілотників, що допоможе союзникам зберегти дороговартісні ракети для західних систем протиповітряної оборони.

Попри активні бойові дії на інших театрах, Україна стабільно отримує життєво необхідне американське озброєння. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте спростував чутки про припинення програми PURL і підтвердив, що європейські партнери продовжують фінансувати постачання техніки для ЗСУ.

У щорічному звіті генсек підкреслив, що саме завдяки цій програмі українське небо надійно захищається від ворожих атак. З початку реалізації ініціативи Україна отримала близько 75% усіх необхідних ракет для батарей Patriot та 90% перехоплювачів для інших систем ППО. Такий рівень забезпечення дозволяє українським силам ефективно протидіяти загрозам, оптимально використовуючи наявні ресурси та демонструючи високий рівень військової майстерності.

