Припинення вогню не працює: Макрон озвучив жорстку вимогу після смертельного удару по Дніпру

Президент Франції Еммануель Макрон висловив солідарність з Україною після російського удару реактивним безпілотником по залізничному вокзалу в Дніпрі 29 жовтня. Французький лідер наголосив, що локальних домовленостей про припинення вогню недостатньо, і закликав міжнародних партнерів активізувати зусилля для досягнення справедливого миру. Про це Макрон написав у соціальній мережі X.

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Французький президент назвав повідомлення про російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі глибоко сумними. Він звернувся до президента України Володимира Зеленського та українців зі словами підтримки й співчуття.

"Я з глибоким сумом дізнався, що російський реактивний безпілотник щойно впав на залізничний вокзал у Дніпрі, що призвело до дуже великої кількості жертв. Висловлюю президенту Володимиру Зеленському та українському народові свої співчуття та нашу солідарність", — зазначив Макрон.

На тлі російської атаки французький лідер наголосив, що міжнародна спільнота має домагатися значно масштабніших результатів, ніж окремі домовленості про припинення бойових дій.

У своїй заяві Макрон також згадав локальне припинення вогню, узгоджене на місцевому рівні в окупованих Олешках на Херсонщині. На його думку, такі домовленості не можуть замінити ширших зусиль для зупинення російської агресії.

"У цьому контексті ми повинні прагнути значно більшого, ніж локальне припинення вогню, подібне до того, яке щойно було узгоджене на місцевому рівні в Олешках. Неприпустимо, щоб Росія продовжувала відхиляти всі пропозиції щодо цього, далі роблячи ставку на ескалацію та завдаючи ударів по цивільних", — заявив французький президент.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп продовжує говорити про можливість домовленостей щодо завершення війни в Україні, однак реальних передумов для швидкого припинення бойових дій немає.