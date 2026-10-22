"Принизив Америку так, як ніхто за 80 років": легенда НХЛ розніс посланця Трампа через Путіна

Колишній зірковий воротар НХЛ Домінік Гашек різко відреагував на заяву спеціального посланця президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа, який назвав російського диктатора Володимира Путіна "гуманістом". Відомий чеський хокеїст, який послідовно підтримує Україну, заявив, що подібні висловлювання ображають українців і фактично виправдовують російську агресію.

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Свою позицію Гашек оприлюднив у соцмережі X. Він наголосив, що називати Путіна гуманістом неприпустимо з огляду на злочини, скоєні Росією проти України. На думку спортсмена, такі слова не просто спотворюють реальність, а й допомагають легітимізувати дії Кремля.

"Цей вчинок сам по собі є злочином, оскільки легітимізує криваву кампанію Путіна. Путін — масовий убивця, злочинець і терорист! Цей спеціальний посланець Трампа принизив власну країну так, як ніхто інший за останні 80 років. На жаль, цією заявою він також принизив своїх союзників", — заявив Гашек.

Чеський хокеїст не обмежився словами. Згодом він опублікував фотографії російських злочинів в Україні, протиставивши їх характеристиці, яку Віткофф дав російському диктатору. Так Гашек намагався привернути увагу до наслідків російської війни та того, як заяви американських посадовців можуть сприйматися в Україні.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія пропонує відновити переговори щодо завершення війни проти України після 10 листопада, коли стануть відомі результати виборів у США. Москва хоче оцінити, як зміниться політичне становище президента Дональда Трампа та наскільки він зможе впливати на ухвалення рішень. Про це заявив заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень В’ячеслав Потапенко.