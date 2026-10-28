Україна та президент США Дональд Трамп погоджуються в необхідності завершити російсько-українську війну, однак мають різні погляди на те, як цього досягти. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна краще розуміє менталітет російського диктатора Володимира Путіна та суспільства, яке живе під його владою. Про це глава держави розповів в інтерв’ю британському виданню The Sun.

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За словами Зеленського, досвід життя в Радянському Союзі та багаторічного сусідства з Росією допомагає українцям точніше оцінювати поведінку Кремля.

"Моя філософія в тому, що Путін — глибоко радянська людина і за своєю реальністю, і за менталітетом. Ми це знаємо, тому що моє покоління народилося в Радянському Союзі. Коли Путін бреше, ми це відчуваємо. Ми стільки років були сусідами з росіянами. Саме тому я думаю, що ми розуміємо росіян краще, ніж Сполучені Штати", — наголосив президент.

Зеленський визнав, що Вашингтон може обговорювати з Москвою різні питання, зокрема ті, що стосуються глобальної безпеки. Водночас, на його думку, американська сторона не завжди однаково з Україною оцінює мотиви та поведінку російського керівництва.

Президент також звернув увагу на страх, який, за його словами, впливає на поведінку російських військових і цивільних. Він зазначив, що люди можуть боятися відмовитися виконувати накази Кремля через загрозу покарання.

"Але ми розуміємо менталітет і Путіна, і російського народу, їхніх військових і цивільних. Коли вони готові щось зробити, а коли бояться Путіна, тому що знають, що можуть потрапити до в’язниці. Якщо вони не підуть убивати українців, Путін покарає їх по-своєму", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що загадкова заява російської співачки Алли Пугачової про необхідність дожити до 2027 року може бути пов’язана з наростанням невдоволення серед найближчого оточення російського диктатора Володимира Путіна.