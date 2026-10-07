Президент Зеленський заявив про потужну відповідь Росії за страшні удари по українцям

Україна продовжує системно знищувати інфраструктуру, яка дозволяє країні-агресорці забезпечувати та спонсорувати бойові дії. Упродовж останніх двадцяти чотирьох годин Сили оборони здійснили серію успішних та точних нальотів на глибокий тил ворога, атакувавши стратегічно важливі об'єкти на території Російської Федерації та в акваторії Чорного моря. Про це у своєму зверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Глава держави наголосив, що кожен ворожий наліт на українські міста та села обов'язково матиме для Кремля зворотний ефект.

"Справедливі українські відповіді на всі російські удари по наших людях", — саме так охарактеризував президент нову хвилю контрзаходів української армії.

За словами верховного головнокомандувача, географія застосування вітчизняних засобів ураження виявилася надзвичайно широкою. Українські воїни змогли успішно відпрацювати одразу за кількома різними векторами у Пермському, Самарському та Астраханському регіонах. Під прицілом опинилися логістичні та тренувальні вузли окупантів: два великі нафтопереробні об'єкти та військовий полігон.

"За цю добу наші воїни нанесли удари по чотирьох цілях, — конкретизував результати бойової роботи Зеленський, пояснивши важливість вибору саме цих локацій, — які допомагають Росії фінансувати та вести її жорстоку війну".

Окремим успішним пунктом у щоденному зведенні керівника країни стали дії українських спецпризначенців та флоту на південному рубежі оборони. Захисники завдали загарбникам відчутних втрат на воді, продемонструвавши, що контролювати морські шляхи ворогу більше не вдасться.

"Також є відповідь і в Чорному морі", — резюмував Президент України, підтвердивши високу ефективність ураження морських сил та засобів окупантів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі окупанти випустили реактивні шахеди, крилаті ракети та балістику по українцям, що спали в себе вдома. Унаслідок ударів у Києві загинуло двоє людей, у Полтавській області також двоє людей, а у Прилуках на Чернігівщині звірячий удар по багатоповерхівці ракетою х-101 забрав життя щонайменше шістьох людей, серед яких дитина. Розбір завалів продовжується, кількість загиблих та поранених може зрости.