Прем'єр Болгарії виступив з новою скандальною заявою щодо війни в Україні

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев закликав європейські країни відновити активний дипломатичний діалог з Росією та заявив про необхідність враховувати ризик ядерної ескалації. Крім того, болгарський лідерв розкритикував нинішню стратегію підтримки України та поставив під сумнів можливість досягнення миру шляхом постачання зброї.

Румен Радев. Фото з відкритих джерел

Румен Радев 30 вересня виступив на оборонному та космічному саміті Euronews у Брюсселі. Під час промови болгарський прем’єр заявив, що Європа має шукати дипломатичний шлях завершення війни, оскільки подальше загострення може збільшити ризик ядерного конфлікту.

"Пам’ятаєте, коли президент Трамп вступив на посаду? У нього одразу була пропозиція. Він запропонував Україні та Росії негайно припинити вогонь, сісти за стіл переговорів і укласти мирну угоду… Його оцінка полягала в тому, що ситуація погіршуватиметься. З іншого боку, ми мали іншу пропозицію — продовжувати воювати", – сказав Радев.

Болгарський прем’єр заявив, що Україна може зіткнутися з особливо складною ситуацією взимку через російські удари балістичними ракетами та безпілотниками. Радев стверджує, що Росія має значну перевагу в далекобійних засобах ураження, а Україні бракує винищувачів і наземних систем ППО для ефективної протидії всім загрозам.

Політик також розкритикував європейський підхід до війни. Він заявив, що замість постійного обговорення Росії потрібно "почати говорити з Росією" та створювати умови для переговорів.

"Мене не цікавить підтримка Росії. Мене цікавить реалістичний підхід і те, щоб нарешті якомога швидше знайти шлях до миру. Тому що ця війна на виснаження є серйозним викликом для миру у глобальному вимірі", — зазначив Радев.

Окрему увагу прем’єр приділив ядерній зброї. За його словами, європейські політики повинні оцінювати найгірший сценарій і враховувати, як Москва може відреагувати на подальше посилення тиску.

"Ми не можемо заплющувати очі на те, що в арсеналі Росії є ядерна зброя, і що це є частиною стратегічних розрахунків", — додав Радев.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Марк Рютте відреагував на ядерні погрози Росії щодо НАТО.