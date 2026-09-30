Прем'єр Болгарії виступив з новою скандальною заявою щодо війни в Україні

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Slava Kot
Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев закликав європейські країни відновити активний дипломатичний діалог з Росією та заявив про необхідність враховувати ризик ядерної ескалації. Крім того, болгарський лідерв розкритикував нинішню стратегію підтримки України та поставив під сумнів можливість досягнення миру шляхом постачання зброї.
Румен Радев. Фото з відкритих джерел
Румен Радев 30 вересня виступив на оборонному та космічному саміті Euronews у Брюсселі. Під час промови болгарський прем’єр заявив, що Європа має шукати дипломатичний шлях завершення війни, оскільки подальше загострення може збільшити ризик ядерного конфлікту.
Болгарський прем’єр заявив, що Україна може зіткнутися з особливо складною ситуацією взимку через російські удари балістичними ракетами та безпілотниками. Радев стверджує, що Росія має значну перевагу в далекобійних засобах ураження, а Україні бракує винищувачів і наземних систем ППО для ефективної протидії всім загрозам.
Політик також розкритикував європейський підхід до війни. Він заявив, що замість постійного обговорення Росії потрібно "почати говорити з Росією" та створювати умови для переговорів.
Окрему увагу прем’єр приділив ядерній зброї. За його словами, європейські політики повинні оцінювати найгірший сценарій і враховувати, як Москва може відреагувати на подальше посилення тиску.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Марк Рютте відреагував на ядерні погрози Росії щодо НАТО.