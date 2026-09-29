Правила в тилу обурюють військових: хто наражає людей на смертельну небезпеку

Безпекові інструкції під час повітряної тривоги вимагають усіх залишити приміщення та перейти в укриття. Державні та частина приватних організацій не працюють під час жовтого рівня загрози. Однак частіше люди, яких попросили вийти із приміщення, залишаються біля будівлі та чекають, поки загроза мине.

Військові. Ілюстративне фото

Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов переконаний, що така практика несе ще більшу загрозу, ніж якби люди залишались у приміщенні. Він розповів, що у бойовій частині “Шахеда”, що впав в Ірпінській громаді, виявили металеві кульки. Пояснив, що їх використовують як уражальні елементи, щоб збільшити кількість постраждалих від вибуху

“Тому коли згідно з інструкціями та на власний розсуд під час дронової тривоги ви женете людей з приміщення банків, магазинів, організацій — ви наражаєте їх на небезпеку. Якщо поряд впаде такий дрон — ці кульки вразять всіх, кого ви змусили перечекати тривогу на вулиці. А захистить від них навіть найтонкіша стіна. Тому краще сховатися у приміщенні. Але це ж треба думати, а не робити за інструкціями”, — наголосив військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія значно посилила обстріли Києва — під удари потрапляють житлові будинки, лікарні, школи, АЗС, офісні будівлі тощо.

Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак розповів, які ще об’єкти можуть обстріляти росіяни. Одним із таких об’єктів, за його словами, може бути дамба. Експерт погодився, що ресурси і можливості у ворога є, але поки цього не робили.