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Правила в тилу обурюють військових: хто наражає людей на смертельну небезпеку

Військовий Сазонов пояснив, чому виганяти людей на вулицю під час тривоги погана ідея

29 вересня 2026, 14:24
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Кречмаровская Наталия

Безпекові інструкції під час повітряної тривоги вимагають усіх залишити приміщення та перейти в укриття. Державні та частина приватних організацій не працюють під час жовтого рівня загрози. Однак частіше люди, яких попросили вийти із приміщення, залишаються біля будівлі та чекають, поки загроза мине. 

Правила в тилу обурюють військових: хто наражає людей на смертельну небезпеку

Військові. Ілюстративне фото

Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов переконаний, що така практика несе ще більшу загрозу, ніж якби люди залишались у приміщенні. Він розповів, що у бойовій частині “Шахеда”, що впав в Ірпінській громаді, виявили металеві кульки. Пояснив, що їх використовують як уражальні елементи, щоб збільшити кількість постраждалих від вибуху

“Тому коли згідно з інструкціями та на власний розсуд під час дронової тривоги ви женете людей з приміщення банків, магазинів, організацій — ви наражаєте їх на небезпеку. Якщо поряд впаде такий дрон — ці кульки вразять всіх, кого ви змусили перечекати тривогу на вулиці. А захистить від них навіть найтонкіша стіна. Тому краще сховатися у приміщенні. Але це ж треба думати, а не робити за інструкціями”, — наголосив військовий. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія значно посилила обстріли Києва — під удари потрапляють житлові будинки, лікарні, школи, АЗС, офісні будівлі тощо. 

Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак розповів, які ще об’єкти можуть обстріляти росіяни. Одним із таких об’єктів, за його словами, може бути дамба. Експерт погодився, що ресурси і можливості у ворога є, але поки цього не робили.



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Джерело: https://www.facebook.com/kirilo.pravdorub/posts/pfbid0NSDgRQnV4FKhsoHjA3uev5P476RHhQsVD2gS9BYFNf8C7qKwg1w7UyXpyVXFJ8Yml
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