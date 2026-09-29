Правила в тилу обурюють військових: хто наражає людей на смертельну небезпеку

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Кречмаровская Наталия
Безпекові інструкції під час повітряної тривоги вимагають усіх залишити приміщення та перейти в укриття. Державні та частина приватних організацій не працюють під час жовтого рівня загрози. Однак частіше люди, яких попросили вийти із приміщення, залишаються біля будівлі та чекають, поки загроза мине.
Військові. Ілюстративне фото
Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов переконаний, що така практика несе ще більшу загрозу, ніж якби люди залишались у приміщенні. Він розповів, що у бойовій частині “Шахеда”, що впав в Ірпінській громаді, виявили металеві кульки. Пояснив, що їх використовують як уражальні елементи, щоб збільшити кількість постраждалих від вибуху
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія значно посилила обстріли Києва — під удари потрапляють житлові будинки, лікарні, школи, АЗС, офісні будівлі тощо.
Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак розповів, які ще об’єкти можуть обстріляти росіяни. Одним із таких об’єктів, за його словами, може бути дамба. Експерт погодився, що ресурси і можливості у ворога є, але поки цього не робили.