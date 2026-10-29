Працювати чи рятуватися: уряд знову змінив правила для жовтої тривоги

Уряд оновлює правила роботи бізнесу під час жовтого рівня повітряної тривоги. Про це заявив прем’єр Сергій Корецький і наголосив, що пріоритет, як і раніше, — безпека людей. При цьому зауважив, що не можна допустити зупинки економіки та життєдіяльності країни.

Дрон. Ілюстративне фото

За його словами, два місяці тому Кабмін ініціював ці зміни. Однак, зауважив, значна частина підприємств навіть не почала виконувати базові вимоги щодо безпеки людей. Тож уряд напрацював нові рішення:

1. Збільшують період для облаштування укриттів або безпечних просторів. Можливостей для закупівлі мобільних конструкцій, на думку Корецького, достатньо.

“Відтермінування не означає скасування вимог. Безпека людей має бути в пріоритеті. Це може бути найпростіший безпечний простір, мобільне укриття або інформування про розташування та доступ до найближчого підземного укриття”, — пояснив прем’єр.

2. Вимоги до укриттів залежатимуть від кількості працівників і відвідувачів, які одночасно перебувають на об’єкті. Детальніше про це мають поінформувати спеціалісти Мінекономіки та МВС.

3. Укриття не обов’язково має бути на власній території підприємства.

“Можна користуватися укриттям поруч, якщо воно має достатню місткість. Водночас люди повинні чітко знати, де воно розташоване”, — зазначив очільник уряду.

За його словами, до 4 березня військові адміністрації зберуть дані про виконання вимог. Подальші рішення, підсумував він, будуть ухвалені за результатами.

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