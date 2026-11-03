Пожежа на одному з найбільших НПЗ Росії: який регіон РФ охопила заграва вогню

У ніч проти 3 листопада безпілотники атакували нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі. Після атаки на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють українські моніторингові Telegram-канали Exilenova, Exile та Supernova, російське видання ASTRA та губернатор Михайло Євраєв.

Удар по НПЗ. Фото: з відкритих джерел

ASTRA пише, що OSINT-експерт вивчив фото і відео, надіслані читачами, і встановив за ними місце займання — Ярославський НПЗ, що входить до п'яти найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Близько третьої години ночі оголосили загрозу атаки БПЛА, пізніше – ракетну небезпеку.

"Славнафта-ЯНОС" входить до компанії "Славнафта", яку спільно контролюють "Роснефть" і "Газпром нафта". Підприємство виробляє бензин, дизельне паливо, мазут, авіаційний гас, олії, парафіни та іншу нафтопродукцію.

Завод забезпечує Центральний і Північно-Західний регіони Росії, в тому числі Московську область. Серед споживачів його продукції, за даними, є підприємства військово-промислового комплексу РФ. Зокрема паливо з НПЗ використовується для військової авіації та техніки.

Офіційна інформація про масштаби пошкоджень, можливу зупинку виробництва та вплив атаки на роботу підприємства поки не наводиться. Інформацію про постраждалих також не уточнено.

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