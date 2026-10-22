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Повторити Ялту-1945 року вже не вийде: названо причину, чому Путін приречений на фатальну поразку

Політолог вважає, що російський диктатор прагне продемонструвати світові статус наддержави, однак реальний вплив Москви поступово слабшає

22 жовтня 2026, 14:00
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Клименко Елена








Російський диктатор Володимир Путін прагне зустрітися з президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб продемонструвати власний вплив на світову політику. Однак амбіції Кремля не відповідають реальним можливостям Росії, яка поступово втрачає вплив на низку країн. Таку думку висловив політолог Віктор Бобиренко.

Повторити Ялту-1945 року вже не вийде: названо причину, чому Путін приречений на фатальну поразку

Фото: з відкритих джерел

Коментуючи заяви помічника Путіна Юрія Ушакова про можливу зустріч лідерів у китайському Шеньчжені 18–19 листопада, експерт припустив, що російський диктатор прагне відтворити символіку Ялтинської конференції 1945 року, коли лідери держав-переможниць обговорювали повоєнний устрій світу.

За словами Бобиренка, Путіну важливо опинитися за одним столом із керівниками США та Китаю, щоб створити враження, ніби Росія й досі належить до провідних світових держав і може впливати на розподіл сфер впливу.

"Путін дуже давно і послідовно хоче здійснити, я вважаю, що це його головна мрія життя, показати всьому світу, що… ну, повторити Ялту 45-го року", — зазначив політолог. 

Водночас експерт звернув увагу на те, що позиції Москви на міжнародній арені слабшають. За його оцінкою, Вірменія та Азербайджан дедалі більше віддаляються від російського впливу, а Казахстан розвиває співпрацю з іншими партнерами. Крім того, Росія стає дедалі залежнішою від Китаю в економічному плані. 

Бобиренко також поставив під сумнів зацікавленість Сі Цзіньпіна у зустрічі, яка могла б піднести міжнародний статус Путіна. Китайський лідер, на думку експерта, має власні стратегічні цілі й не обов’язково захоче допомагати Кремлю демонструвати велич.

"Росія давно вже придаток економічний, сировинний придаток Китаю", — наголосив Бобиренко. 

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський вважає, що президент США Дональд Трамп має достатньо важелів впливу, аби посадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів.  



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=aGPy1APjIGY
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