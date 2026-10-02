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Повторення Мюнхена як ніколи близько: у Чехії попередили про небезпечну угоду за рахунок України

Яна Чорнохова заявила, що мирні домовленості про майбутнє України не повинні ухвалюватися без Києва

2 жовтня 2026, 07:38
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Кравцев Сергей

Світ не повинен погоджуватися на рішення щодо майбутнього України без участі самої України, а територіальні поступки Росії не гарантують довгострокового припинення війни. Про це заявила депутат парламенту Чехії та колишня міністр оборони країни Яна Чорнохова у коментарі Укрінформу.

Повторення Мюнхена як ніколи близько: у Чехії попередили про небезпечну угоду за рахунок України

Україна та Чехія. Фото: з відкритих джерел

Чорнохова порівняла нинішні дискусії довкола можливого завершення війни з подіями 1938 року. Тоді Великобританія, Франція, Німеччина та Італія уклали Мюнхенську угоду без участі Чехословаччини. Документ передбачав передачу Судетській області Німеччини, а його прихильники розраховували у такий спосіб уникнути великої війни.

На думку Чернохової, цей історичний досвід має бути попередженням для сучасних переговорів щодо припинення російсько-української війни. Вона наголосила, що рішення про території та післявоєнний устрій України мають прийматися за безпосередньою участю Києва.

"Ми не маємо права пожертвувати Україною", — заявила чеський політик.

Вона також виступила проти підходу, за якого територіальні поступки розглядаються як ціна за досягнення миру.

При цьому сама дискусія про можливі територіальні домовленості залишається частиною міжнародних переговорів та різних пропозицій щодо завершення війни. Україна публічно заявляла, що питання територій та майбутніх гарантій безпеки мають розглядатися у рамках переговорного процесу.

Окремо Чорнохова звернула увагу на російські удари по енергетичній інфраструктурі України. З її слів, руйнування критично важливих об'єктів напередодні зими не можна сприймати як звичайну складову війни.

Заява чеського політика прозвучала на тлі дискусій про можливий формат майбутньої мирної угоди. Одним із найскладніших питань залишаються території, гарантії безпеки України та механізм, який має забезпечити виконання домовленостей після припинення бойових дій.

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Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4169992-svit-ne-mae-prava-pozertvuvati-ukrainou-ak-cehoslovaccinou-u-1938-roku-eksministr-oboroni-cehii.html
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