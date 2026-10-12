"Поводить себе як покидьок": Трампа жорстко рознесли за підлабузництво Путіну



















Український журналіст Роман Цимбалюк розкритикував політику президента США Дональда Трампа щодо Росії, заявивши, що домовленості про постачання російського дизельного пального можуть мати політичний підтекст напередодні проміжних виборів до Конгресу США. На його думку, Вашингтон намагається використати енергетичне питання для внутрішньополітичних цілей, водночас створюючи додатковий тиск на Київ.

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Цимбалюк звернув увагу на нерівноцінність так званого енергетичного перемир’я. За його словами, Росія має розгалужену мережу нафтопереробних заводів, тоді як український нафтопереробний комплекс був значною мірою зруйнований російськими атаками. Тому вимоги до Києва припинити удари по російських НПЗ без аналогічних зобов’язань Москви журналіст вважає несправедливими.

"Ну, Трамп поводить себе як покидьок. Взагалі-то це ж треба от у нас — ми тут всі знають, хто це говорить. Це анонімна історія? Ні, це не анонімна історія", — заявив Цимбалюк, різко коментуючи дії американського президента.

Журналіст також поставив під сумнів економічну доцільність домовленостей щодо російського дизеля. На його думку, обсяги пального, про які йдеться, не здатні істотно вплинути на американський ринок, а отже, справжні мотиви Вашингтона можуть бути пов’язані з політичними розрахунками Трампа перед виборами.

"А особливо це огидно, що ці об’єми дизеля, вони жодним чином не вплинуть на американський ринок", — наголосив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські удари по енергетичній інфраструктурі України можуть тривати щонайменше до початку зими, а бойові дії на фронті — загострюватися. Водночас Київ посилює відповідь на російські атаки, намагаючись змусити Кремль перейти до предметних переговорів про часткове припинення вогню.