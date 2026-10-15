Вранці четверга, 15 жовтня, російські безпілотники атакували Київ. Під час повітряної тривоги у столиці пролунали потужні вибухи, а сили протиповітряної оборони працювали по повітряних цілях. Російські дрони рухалися в напрямку різних районів міста, зокрема центральної частини.

Фото: з відкритих джерел

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 08:24. Столиця майже дві години перебувала під загрозою атаки реактивних безпілотників. Перші вибухи пролунали приблизно о 08:40. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО. Близько 10:00 у місті знову було гучно.

Повітряні сили попереджали про групу реактивних БпЛА над Києвом. За інформацією військових, безпілотники рухалися в напрямку центру столиці, Борщагівки, Лісового масиву, Жулян, Труханового острова, Видубичів, Дарниці, Позняків і району Дарницького мосту. Через загрозу атаки мешканцям міста необхідно було перебувати в безпечних місцях до відбою тривоги.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про падіння уламків у Печерському районі Києва. За попередніми даними, вони впали на відкритій території житлового будинку.

"Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється", — повідомили у КМВА.

Російська атака на столицю стала частиною ширшого повітряного удару по Україні. За наданими даними, спочатку загроза безпілотників існувала для Рівненської та Волинської областей. Згодом там оголосили відбій тривоги, тоді як повітряна небезпека зосередилася над Києвом і Київською областю.

Портал "Коментарі" вже писав, що російсько-ізраїльський підприємець Леонід Невзлін попереджає про ризики американської політики щодо Москви. На його думку, спроби адміністрації Дональда Трампа повернути Росію до переговорів за допомогою економічних домовленостей можуть посилити позиції Володимира Путіна, не забезпечивши реальних поступок із його боку.