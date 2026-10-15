«Потрібна чесність»: Зеленський не стримався і жорстко розніс США після страшного удару Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність рішучих дій міжнародних партнерів після масованої російської атаки ударними безпілотниками. За його словами, від початку попередньої доби до 9:00 наступного ранку Росія застосувала понад 850 "шахедів". Глава держави закликав США та інших союзників забезпечити стабільну підтримку України й чітко визначити свою позицію щодо війни.

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Зеленський повідомив, що російські дрони атакували українські міста та громади хвилями протягом дня й ночі. Екстрені служби, рятувальники та ремонтні бригади продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів. Частину безпілотників вдалося збити, однак зафіксовано й десятки влучань.

За словами президента, однією з найбільших цілей атаки стала Кіровоградська область. Також ураження зафіксували в Києві та області, на Дніпропетровщині, Одещині, Рівненщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині та в інших регіонах України.

Наслідки атаки виявилися трагічними: троє людей загинули в Кропивницькому та ще троє — на Дніпропетровщині. Володимир Зеленський висловив співчуття родинам і близьким загиблих.

Президент України пов’язав посилення російських атак із послабленням санкцій проти Росії та спробами тиску на Київ. На його думку, Москва використовує такі обставини для ескалації війни, тому міжнародні партнери мають реагувати рішучіше.

"Потрібні сильні рішення, щоб закінчити цю війну. Потрібна стабільна підтримка для України, і передусім у захисті неба", — наголосив Зеленський.

Окремо глава держави звернув увагу на позицію Сполучених Штатів. Він закликав американських партнерів підтримувати Україну в її прагненні захистити життя людей і завершити війну, а не ставати на бік агресора.

"Потрібна чесність партнерів щодо війни", — заявив президент.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна не повинна будувати свою стратегію винятково на очікуванні змін у політиці США або результатів американських виборів. Натомість Києву необхідно посилювати власні оборонні можливості та розвивати виробництво озброєння. Про це заявив політтехнолог Тарас Загородній, коментуючи перспективи американської підтримки та можливі зміни у Вашингтоні.