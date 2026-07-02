Поставити Путіна на коліна у війні можна лише одним способом: українців шокували умовою

Попри окремі успіхи українських військових, ситуація на передовій залишається дуже напруженою. Одним із головних завдань Сил оборони нині є не лише стримування російського наступу, а й досягнення такого рівня стабільності, який дозволить змінити перебіг бойових дій. Про це в інтерв'ю Главреду заявив військовий експерт, полковник запасу Генерального штабу ЗСУ Олег Жданов.

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За його словами, саме фронт нині є найскладнішим елементом загальної картини війни, попри позитивні тенденції в економічній та політичній площинах.

"На фронті у нас найскладніша ситуація, якщо розглядати всі політичні та економічні аспекти війни. Бо, на жаль, ми досі не можемо вирішити питання стабілізації фронту, тобто виконати головне завдання стратегічної оборонної операції — зупинити просування російських військ углиб нашої території", – зазначив Жданов.

Експерт звернув увагу на стрімке зростання ролі безпілотних систем у сучасній війні. За його словами, дрони стали одним із найважливіших інструментів української оборони та допомагають компенсувати нестачу особового складу в бойових підрозділах.

"Зараз ми "знайшли вакцину" для зміцнення стійкості нашої оборони: це безпілотники. Фактично наші Збройні сили перетворилися на військово-повітряні війська, бо кожен штурмовий полк, кожна мотопіхотна бригада та інші підрозділи — всі мають підрозділи безпілотних систем. Завдяки цьому ми виїжджаємо і намагаємося компенсувати нестачу особового складу в цих бригадах. Але це не початок перелому на фронті і не початок успіху. Як би гірко це не звучало, але на окремих ділянках і оперативних напрямках ми відступаємо", – пояснив він.

На думку Жданова, справжній перелом у війні почнеться не після простої стабілізації лінії фронту. Він наголосив, що зупинка російського наступу означатиме лише досягнення паритету між сторонами.

"Коли ми стабілізуємо фронт і змусимо російську армію перейти до позиційної війни, це буде паритет. Тільки паритет! А коли ми почнемо здійснювати контратаки на окремих ділянках і домагатися успіху, це буде початок перелому", – підсумував військовий експерт.

Портал "Коментарі" раніше писав, що пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова різко відреагувала на масовану російську атаку по Києву, назвавши пережиту ніч однією з найстрашніших від початку повномасштабної війни. За її словами, російський обстріл перетворив столицю на "справжнє пекло", а наслідки ударів стали трагедією для сотень українців. Про свої враження дипломатка написала на сторінках у соціальних мережах.