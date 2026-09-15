“Посипалися” навіть колишні топпосадовці: несподівана порада Кулеби перед "чорною" зимою

Українців все більше охоплює паніка через “чорну” зиму, про яку попереджають експерти. Зазначають, що найскладнішою буде ситуація у великих містах. Під особливо пильною увагою ворога столиця. А враховуючи розгалуженість тепломереж, проблеми з підготовкою до опалювального сезону та нищівні удари, які завдали росіяни по ТЕЦ минулої зими, ситуація дійсно може бути складної. Додають паніки і постійні атаки РФ, розбиті склади в Україні тощо.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Колишній глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що і він зі своєю дружиною “вже сиплеться”. Однак наголосив, що головне — не піддаватися емоціям. Зазначив, що йому пишуть українців і говорять про жахливий емоційний стан.

“Які б рішення ви не ухвалювали, будь ласка, не ухвалюйте їх під тиском емоцій. Видихніть, сядьте і вирішуйте. І друге, моя порада: обов'язково проходьте будь-які випробування разом з близькими людьми, яких любите ви і які люблять вас. Не залишайтеся на одинці з усіма цими проблемами, і знайдіть щось, що вас заспокоїло”, — порадив Кулеба разом зі своєю дружиною.

Також ексміністр дав цікаву пораду.

“Перша порада: вийдіть з соцмереж. Від того, що ви пропустите новину, як десь розбомбили ще один склад, нічого для вас в житті не зміниться”, — зазначив Кулеба. А його дружина додала: “Якщо це ваш склад, то вам подзвонять”.

Тож одна з порад Кулеби та його дружини — дозовано споживати новини і не сидіти постійно в соцмережах.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, російські війська значно посилили обстріли України. Головний акцент роблять на балістику, адже це наразі найслабше місце України.

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба записав спеціальне відео після чергового удару по Києву. За його словами, питання антибалістичної спроможності вирішити швидко Україна не може.



